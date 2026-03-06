Kars'ta Osmanlı’nın kadim "Zimem defteri" geleneğiyle veresiye borçları sessizce siliniyor; hayırseverler mahalle bakkallarında Ramazan bereketini paylaşıyor.

Valilik koordinesinde il genelinde uygulanan "Zimem defteri" projesi kapsamında birçok ailenin bakkallara olan borcu kapatılırken, esnaf da rahat bir nefes alıyor. Yardımın gizlilik esasına göre yapılması ise hem borcu ödenen vatandaşların mahcup olmamasını sağlıyor hem de dayanışmanın en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyor.

OSMANLIDAN GELEN GELENEK

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğuna dikkat çekildi. "Osmanlı'dan gelen zimem defteri geleneğini yaşatarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanındayız. Hayırseverlerimizin katkılarıyla birçok ailemizin borcu kapatılıyor. Bu dayanışma, toplumumuzdaki birlik ve beraberliği daha da güçlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

Kars genelinde devam eden proje kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılması hedeflenirken, Ramazan ayının bereketi ve dayanışma ruhu Kars'ta gönülleri ısıtmaya devam ediyor.

