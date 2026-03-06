Kırıkkale Belediyesi’ne ilişkin yürütülen "irtikap" soruşturmasında mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına, 12 Mart'ta keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz 11 sanığın yargılandığı davanın duruşması, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada sanıklar Türkyılmaz, M.T, İ.A, Ü.T. ve F.M. ile avukatları yer alırken, diğer sanıklar ise katılmadı. Savunma yapan sanıklar, önceki beyanlarını tekrar etti.

Kırıkkale'de ‘irtikap’ soruşturmasında ‘keşif’ kararı! Duruşma 8 Mayıs'a ertelendi

DURUŞMA 8 MAYIS’A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından avukatların savunmalarını da aldı. Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına, 12 Mart'ta keşif yapılmasına karar verdi ve duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Kırıkkale'de ‘irtikap’ soruşturmasında ‘keşif’ kararı! Duruşma 8 Mayıs'a ertelendi

NELER OLMUŞTU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile İ.A, M.T, T.A, Ü.T, B.U, C.A, F.M, İ.A, K.T. ve M.T. gözaltına alınmıştı.

Kırıkkale'de ‘irtikap’ soruşturmasında ‘keşif’ kararı! Duruşma 8 Mayıs'a ertelendi

ESKİ YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Türkyılmaz, M.T, İ.A, Ü.T, B.U. ve İ.A'nın "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, F.M, C.A, M.T, T.A. ve K.T'nin de kamu görevlisi olmamalarına rağmen yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, ayrıca Türkyılmaz ve M.T'ye zincirleme suçtan artırım istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Tutuklu sanıklar, önceki celselerde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası