1 Aralık’ta Türkiye’nin en soğuk yeri olan Erzurum, rekorunu tazeledi. Son olarak eksi 6.6 derecelik sıcaklık ile zirveye yerleşen Erzurum’da bu kez termometreler eksi 30.3’ü gördü. Erzurum’un en popüler rotası Palandöken'de ise kar kalınlığı 1 metre 54 santimi buldu.

1 Aralık’ta Erzurum’un Palandöken ilçesinde sıcaklık eksi 6.6 olarak ölçülmüş ve Erzurum Türkiye’nin en soğuk yeri olarak açıklanmıştı. Erzurum, zirvedeki rekorunu tazeledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, eksi 30.3 derece ile Türkiye’nin en soğuk yerinin yine Erzurum olduğunu açıkladı.

SICAKLIK EKSİ 30.3 DERECE Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün gece gerçekleşen en düşük sıcaklık değerlerini paylaştı. Buna göre, Erzurum’un Karaçoban ilçesinde sıcaklık -30.3 derece ölçüldü. Kar yağışının da etkisini gösterdiği kentte, soğuktan çeşmeler ve şadırvanlar buz tuttu. Kapalı otobüs duraklarının camları buzla kapandı.

DON VE BUZLANMA UYARISI Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği belirtilirken, buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Uzmanlar "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" mesajını verdi. Öte yandan Palandöken'de ise kar kalınlığı 1 metre 54 santimi buldu.

REKOR KIRMIŞTI Meteoroloji’nin yaptığı ölçümler sonrasında hazırlanan en düşük sıcaklıklar listesinde ilk sırada Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi yer almıştı.

GEÇEN YIL ZİRVEDE ARDAHAN VARDI 1 Aralık’ta yapılan ölçüme göre, Erzurum’un Palandöken ilçesinde sıcaklık eksi 6.6 olarak ölçülmüştü. 2024 yılında il merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise Ardahan’da 31 Ocak 2024 tarihinde eksi 31,3 derece olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl eksi 31.3 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri olan Ardahan, bu yıl zirveyi Erzurum’a kaptırmıştı.

