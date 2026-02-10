Dışarıda yenilen patates kızartmalarının evde yapılanlara göre daha çıtır ve lezzetli olmasının sırrı sıkça merak ediliyor. Restoranlarda altın sarısı rengi ve kıtır dokusuyla servis edilen patateslerin bir ipucu var. İşte şeflerin kullandığı o yöntem…

Şeflerin yıllardır kullandığı bu pratik tekniklerle, evde yapılan patates kızartmalarının da restoran lezzetine ulaşması mümkün. Sadece bir yemek kaşığıyla fark oluşturan püf noktası, mutfakta çıtır patates yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

EVDE ÇITIR PATATESİN PÜF NOKTALARI Patatesin yapısında bulunan nişasta, çıtırlığın önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre, patatesler doğrandıktan sonra en az 20–30 dakika buz gibi suda bekletilmeli. Bu işlem fazla nişastanın patatesten ayrılmasını sağlıyor. Sudan çıkarılan patateslerin ise kağıt havluyla tamamen kurulanması gerekiyor. Aksi halde patatesler kızarmak yerine yumuşayabiliyor.

ŞEFLERİN YÖNTEMİ Kızartma öncesinde patateslerin üzerine bir tatlı kaşığı mısır nişastası serpilmesi, yüzeyde ince bir katman oluşturarak daha çıtır bir sonuç elde edilmesini sağlıyor. Bu yöntem fırında yapılan patatesler için de öneriliyor.

YAĞIN SICAKLIĞI BELİRLEYİCİ Patateslerin soğuk yağa atılmaması gerektiği vurgulanıyor. Yağın yaklaşık 170–180 dereceye ulaşması, patateslerin yağ çekmeden kızarması açısından önem taşıyor. Ayrıca patateslerin azar azar kızartılması, yağın ısısının korunmasına da yardımcı oluyor.

TUZLAMAYA DİKKAT Uzmanlar, tuzun kızartma sırasında eklenmemesi gerektiğini belirtiyor. Tuzun nem çekici özelliği nedeniyle patateslerin kısa sürede yumuşadığına dikkat çekiliyor. En iyi sonuç için patateslerin fazla yağı süzüldükten ve ilk sıcaklığı geçtikten sonra tuzlanması öneriliyor.

KADEMELİ KIZARTMA YÖNTEMİ Daha çıtır bir sonuç isteyenler için kademeli kızartma yöntemi de öne çıkıyor. Patatesler önce 150 derecede kısa süreli ön pişirmeden geçiriliyor, ardından soğutulup 190 derecede tekrar kızartılıyor. Bu yöntemin, dünya genelinde birçok profesyonel mutfakta tercih edildiği ifade ediliyor.

