Ambulansların en büyük engeli; “Her geçen saniyenin yaralının hayatından çaldığını” düşünmeden yanlış park edilen araçlar...

İstanbul’da otopark yetersizliği ve sürücülerin yanlış araç park etmesi, bazı hayati problemleri de beraberinde getiriyor. Sürücülerin park yeri bulamadığı için kaldırıma, bina girişine ya da sokakta geçişi engelleyecek şekilde araçlarını park etmesi, yerleşim bölgelerinde ciddi sıkıntılara yol açıyor. Bu durum, acil sağlık ekiplerinin kaza, yangın veya ani rahatsızlık gibi vakalara zamanında müdahale etmesini güçleştirirken, can güvenliği açısından da risk oluşturuyor.

Sağlık ekiplerine hatalı park engeli! Hayat kurtarma yarışında zor durumda kalıyorlar

İl Sağlık Müdürlüğü Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde yaklaşık 20 yıldır acil tıp teknisyeni ve ambulans sürücüsü olarak görev yapan Cavidan Çam, trafikte yaşanan her gecikmenin insan hayatını doğrudan etkilediğini söyledi. Sürekli trafik yoğunluğunun yaşandığı bir kentte hizmet vermenin zor olduğunu dile getiren Çam, “Buna yanlış araç parkı da eklenince maalesef ki bizim vakaya ulaşım süremiz oldukça uzuyor. Yanlış park edilen araçlar sebebiyle sokaklar kapanabiliyor. Geri manevrayla çıkmak ya da diğer bir sokağı dolaşmak gibi durumlar söz konusu oluyor. Bu da süreci uzatıyor”dedi.

Aynı birimde 22 yıldır görev yapan acil tıp teknisyeni ve ambulans sürücüsü Çağrı Yılmaz da “Üç aşamalı bir iş yapıyoruz. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’muzdan olay yerine intikal ettiğimiz birinci aşama. Olay yerinde kazazedeyi ya da hastayı alıp ilgili sağlık kuruluşuna nakil ise ikinci aşama. Üçüncü aşama da istasyona dönüş. Otoyollarda emniyet şeridinin araçlar tarafından işgal edilmesi de bizim için büyük bir problem. Her geçen saniye, bir insanın hayatından çalınmış oluyor, geri döndürülemez hasarlara sebep olabiliyor” ifadelerine yer verdi.

