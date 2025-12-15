“Doğu Marmara'nın can damarı” olarak adlandırılan, çok sayıda dereyi besleyen Sapanca Gölü, son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Gölün su seviyesi kritik eşiği aşarak 28,54 metreye indi. Son 11 yılın en az yağışını alan Sakarya’ya ise bu yıl 474,7 kilogram/metrekare yağış düştü.

Marmara Bölgesi'nin en önemli su kaynakları arasında yer alan, “Doğu Marmara'nın can damarı" olarak adlandırılan Sapanca Gölü kuraklık alarmı verdi. Arifiye ilçesinden başlayarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesine kadar uzanan gölde su seviyesi düştü.

Aralık 2024'te 29,97 metre ölçülen gölün su seviyesi nisanda 30,95 metreye yükseldi. Ancak haziran, temmuz ve ağustosta "sıfır" yağış alan kentte gölün kotu, mayısta 30,86, haziranda 30,57, temmuzda 30,12, ağustosta 29,66, eylülde 29,30, ekimde 29,04 ve kasımda 28,56 metreye geriledi.

TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Sapanca Gölü’nün su kotu 15 Aralık itibarıyla ise 28,54 metre olarak kayıtlara geçti. Sapanca Gölü'nün su kotu bu rakamla tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Su kıyı kesimlerinden yaklaşık 50 metreye kadar çekildi, kayıklar karaya oturdu.

SON 11 YILIN EN AZ YAĞIŞI

Yeteri kadar yağış alamayan kentte 2014'te 948,8, 2015'te 1081,5, 2016'da 1027,3, 2017'de 790,6, 2018'de 909,8, 2019'da 798,2, 2020'de 659,2, 2021'de 894,5, 2022'de 630,6, 2023'de 990,5, 2024'de 585,1 ve bu yıl 474,7 kilogram/metrekare yağış düştü.

Sakarya Valiliği İl Kuraklık Merkezi, 17 Mart'ta içme suyunda sorun yaşanmaması için bazı tedbirler aldı.

İçme suyu isale hatlarında kayıp kaçak denetiminin artırılması,

Bahçe sulaması kapsamında talep edilen aboneliklerin verilmemesi,

TÜPRAŞ'ın alternatif kaynaklardan su temin etmesi,

Gölden içme suyunun kontrollü gerçekleştirilmesi

Alternatif içme suyu kaynağı olarak düşünülen depolama tesislerinin ivedilikle yapılması gibi kararlar alındı.

SON 65 YILIN EN KURAK DÖNEMİ

Yüzölçümü 47 kilometrekare, en derin yeri ise 61 metre olan göl, son 65 yılın en kurak dönemini yaşadı. Marmara Bölgesi'nin önemli su kaynaklarından olan, Karaçay, Kuruçay, Kurtköy, Mahmudiye, İstanbul, Karadere ve Kaymakçı derelerini besleyen gölde su seviyesi kritik eşiği aşarak 28,54 metreye indi.

