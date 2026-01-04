Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul ilanlarında güvenliği artırmak amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) kapsamını genişletiyor. 1 Şubat 2026’dan itibaren satılık konut ilanları için e-Devlet doğrulaması zorunlu hale gelirken, doğrulanmayan ilanlar emlak portallarında yayınlanamayacak.

Gayrimenkul sektöründe sahte ilan ve dolandırıcılığın önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, yeni bir aşamaya geçiyor.

Daha önce araç satışları ile kiralık ve satılık iş yerlerinde uygulanan sistem, 1 Şubat 2026 itibarıyla satılık konut ilanlarını da kapsayacak. Yeni düzenleme ile tapu ve kimlik doğrulaması yapılmadan ilan verilmesi mümkün olmayacak. Bu uygulamayla sahte ilanların, kayıt dışı emlakçılığın ve özellikle ilan siteleri üzerinden gerçekleştirilen kapora dolandırıcılığının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

DOĞRULAMA NASIL YAPILACAK?

EİDS kapsamında ilan platformları ile tapu kayıtları entegre çalışacak. Böylece ilanı verilen taşınmazın varlığı ve mülkiyet bilgileri sistem üzerinden otomatik olarak doğrulanacak.

Konut sahipleri, e-Devlet üzerinden kendilerine ait taşınmazı seçerek emlakçısını yetkilendirecek. Emlakçılar yalnızca bu yetkiyle ilan verebilecek ve bu ilanlar “doğrulanmış ilan” ibaresiyle yayınlanacak. Yetkilendirme yapılmadan emlak portalları üzerinden ilan girişi mümkün olmayacak.

Ayrıca ev sahipleri, mülklerini bireysel olarak satmaya devam edebilecek. Ancak bireysel ilanlarda da kimlik ve tapu doğrulaması zorunlu olacak.

"TÜM GAYRİMENKULLER İÇİN ZORUNLU"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, sistemin önemine dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

“Sistem 2023 yılında kuruldu. 2025’te kiralık ve satılık iş yerleri için uygulanmaya başlandı. 2026 Şubat itibarıyla ise tüm gayrimenkuller için ilan doğrulama sistemi tamamen devreye girecek. Böylece isteyen herkesin ilan vermesinin önüne geçilecek.”

TAŞINMAZ NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Taşınmaz numarası, e-Devlet’te yer alan “Tapu Bilgileri Sorgulama” hizmeti üzerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca yeni tip tapu senetlerinde de taşınmaz numarası bilgisi bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası