İhlas Haber Ajansı
Şırnak-Beytüşşebap yoluna çığ düştü!
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında karayoluna düşen çığ nedeniyle ulaşım kısa süreliğine durdu. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü yakınlarında karayoluna çığ düştü. Çığ nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Meteoroloji listeledi, AKOM saat verdi! İstanbul dahil 19 ilde yeni kar alarmı
ÇALIŞMALARIN ARDINDAN YOL TRAFİĞE AÇILDI
Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı. 2 saatlik çalışmanın ardından karayolu yeniden ulaşıma açılırken, karla mücadele timleri gece gündüz karlı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR