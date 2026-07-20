Sosyal medyada Balkanlar üzerinden çekirge istilasının geldiği iddiaları üzerine denetimler sıklaştırıldı. İstila için özellikle Trakya bölgesine dikkat çekilirken Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kuruma ihbar ya da şikayet gelmediğini açıkladı.

Balkanlar üzerinden geldiği öne sürülen çekirge yoğunluğu, Trakya bölgesi ve İstanbul’un bazı ilçelerinde vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Gelişmelerin ardından Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler, çekirgelerin yumurta bırakma alanı olabilecek bölgelerde sürvey ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İHBAR YA DA ŞİKAYET GELMEDİ

Yetkililer, bu yıl il genelinde çekirge istilası ya da yüksek popülasyondan kaynaklı zarara ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet alınmadığını belirtti. Ekipler, çekirge çıkışlarının görülebileceği alanlarda düzenli kontroller gerçekleştirirken, yumurtadan çıkan çekirgelerin gelişme döneminde toplu halde bulunduğu süreçte mücadele çalışmaları yapılacak.

Yapılan incelemelerde çekirge çıkış alanlarının yumurta bırakma alanı olduğunun tespit edilmesi halinde ise, alanın mülkiyet durumuna bakılmaksızın gerekli mücadele çalışmalarının Devlet Yardım Mücadelesi kapsamında planlanarak uygulandığı kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası