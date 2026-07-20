"Sürü halinde geliyorlar" denmişti! İstila paylaşımlarının ardından açıklama var
Sosyal medyada Balkanlar üzerinden çekirge istilasının geldiği iddiaları üzerine denetimler sıklaştırıldı. İstila için özellikle Trakya bölgesine dikkat çekilirken Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kuruma ihbar ya da şikayet gelmediğini açıkladı.
- Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler, çekirgelerin yumurta bırakma alanı olabilecek bölgelerde sürvey ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.
- Bu yıl il genelinde çekirge istilası ya da yüksek popülasyondan kaynaklı zarara ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet alınmadığı belirtildi.
- Ekipler, çekirge çıkışlarının görülebileceği alanlarda düzenli kontroller gerçekleştiriyor.
- Yumurtadan çıkan çekirgelerin gelişme döneminde toplu halde bulunduğu süreçte mücadele çalışmaları yapılacak.
- Çekirge çıkış alanlarının yumurta bırakma alanı olduğunun tespit edilmesi halinde, alanın mülkiyet durumuna bakılmaksızın Devlet Yardım Mücadelesi kapsamında mücadele çalışmaları planlanarak uygulanıyor.
Balkanlar üzerinden geldiği öne sürülen çekirge yoğunluğu, Trakya bölgesi ve İstanbul’un bazı ilçelerinde vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.
Gelişmelerin ardından Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler, çekirgelerin yumurta bırakma alanı olabilecek bölgelerde sürvey ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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İHBAR YA DA ŞİKAYET GELMEDİ
Yetkililer, bu yıl il genelinde çekirge istilası ya da yüksek popülasyondan kaynaklı zarara ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet alınmadığını belirtti. Ekipler, çekirge çıkışlarının görülebileceği alanlarda düzenli kontroller gerçekleştirirken, yumurtadan çıkan çekirgelerin gelişme döneminde toplu halde bulunduğu süreçte mücadele çalışmaları yapılacak.
Yapılan incelemelerde çekirge çıkış alanlarının yumurta bırakma alanı olduğunun tespit edilmesi halinde ise, alanın mülkiyet durumuna bakılmaksızın gerekli mücadele çalışmalarının Devlet Yardım Mücadelesi kapsamında planlanarak uygulandığı kaydedildi.