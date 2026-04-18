Erzurum'da Ateş Rıza Tunç isimli vatandaş, kahvehane önünde taburede oturduğu sırada uyuyakaldı. Tunç, uyku sırasında dengesini kaybederek tabureden yere düştü. Görenleri gülümseten o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan İzmirli Ateş Rıza Tunç, bir kahvehane önünde taburede oturduğu sırada uyudu. Bir süre sonra dengesini kaybeden Tunç, oturduğu tabureden yere düştü. O anlar, çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

YAŞANANLAR TEBESSÜM ETTİRDİ

Tunç'un tabureden düştüğünü görenler, durumu fark eder etmez koşarak yardıma geldi. İlk anda sağlık sorunu nedeniyle düştüğünü düşünen vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Ancak Tunç'un sadece uyuyakaldığının anlaşılması üzerine hem kendisi hem de çevrede bulunanlar derin bir nefes alırken, yaşananlar tebessümle karşılandı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay, izleyenlere "bazen en basit anlar bile yüz güldürür" dedirtti.

