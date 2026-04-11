Bayburt’ta bir telefon tamircisinde cep telefonundan çıkarılan şişmiş batarya bir anda patladı. Batarya alev alırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayburt’ta telefon alım, satım ve tamiri yapan İbrahim Heme’ye gelen bir müşteri, şişen bataryasının değiştirilmesi için cep telefonunu tamire bıraktı. Bataryadaki şişme, telefonun ekranı ile arka kasasının birbirinden ayrılmasına neden oldu.

BÜYÜK PANİK YAŞADI

Daha önce de benzer bir olayla karşılaşan Heme, bataryanın telefonun içinde patlama riskine karşı bataryayı cihazdan çıkararak, kenara bıraktı. Bu sırada başka bir işle ilgilenen Heme, kenarda duran bataryanın aniden patlayıp alev almasıyla panik yaşadı.

Telefon bataryası bomba gibi patladı! Korkutan anlar

ANBEAN KAMERADA

Bataryanın patladığı ve Heme'nin bataryayı panikle çöpe attığı aldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

