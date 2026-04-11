Telefon bataryası bomba gibi patladı! Korkutan anlar
Bayburt’ta bir telefon tamircisinde cep telefonundan çıkarılan şişmiş batarya bir anda patladı. Batarya alev alırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bayburt'ta İbrahim Heme'nin tamir için bıraktığı bir telefondaki şişmiş batarya, aniden alev alarak patladı.
- Telefonun ekranı ile arka kasasının ayrılmasına neden olan şişmiş batarya, olası bir patlama riskine karşı cihazdan çıkarıldı.
- Tamirci İbrahim Heme, kenara bıraktığı bataryanın aniden patlayıp alev almasıyla panik yaşadı.
- Patlama anları ve Heme'nin bataryayı çöpe attığı anlar iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bayburt’ta telefon alım, satım ve tamiri yapan İbrahim Heme’ye gelen bir müşteri, şişen bataryasının değiştirilmesi için cep telefonunu tamire bıraktı. Bataryadaki şişme, telefonun ekranı ile arka kasasının birbirinden ayrılmasına neden oldu.
BÜYÜK PANİK YAŞADI
Daha önce de benzer bir olayla karşılaşan Heme, bataryanın telefonun içinde patlama riskine karşı bataryayı cihazdan çıkararak, kenara bıraktı. Bu sırada başka bir işle ilgilenen Heme, kenarda duran bataryanın aniden patlayıp alev almasıyla panik yaşadı.
ANBEAN KAMERADA
Bataryanın patladığı ve Heme'nin bataryayı panikle çöpe attığı aldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
