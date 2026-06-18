Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terörden arındırılan bölgelerde 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, jandarmanın Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da devam eden arazi taramaları sonucu 34 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların, terörden arındırılan bölgelerde arazinin temizlenmesi ve geçmiş dönemlerde kullanılan yaşam alanlarını güvenli hale getirmek, sığınak, mağara ve arazide kontrolsüz bırakılan silah, mühimmat, patlayıcı ve benzeri malzemelerle gerçekleşebilecek olayları önlemek amacıyla yürütüldüğü kaydedildi.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Faaliyetler sonucu 2 roketatar, 72 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 14 el bombası, 12 mayın ve el yapımı patlayıcı, 1189 ağır silah mühimmatı, 2 bin 100 elektrikli fünye, 4 telsiz, 3 jeneratör, 14 bin 40 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ile 197 kilogram kimyasal madde ele geçirildiği ifade edildi

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