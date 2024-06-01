Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Tilki yerine kendini vurdu, tanınmayacak hale geldi

Tilki yerine kendini vurdu, tanınmayacak hale geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Manavgat, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bahçesine giren tilkiyi vurmak isteyen yaşlı adam, elindeki silahın ateş alması sonucu kendisini vurdu. Yüzünden ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan evinin bahçesindeki tilkiyi fark eden 76 yaşındaki Mehmet Anbar harekete geçti. Evine girerek tüfeğini alan ve tavuklarının zarar görmesini engellemek isteyen yaşlı adam, yanlışlıkla kendisini vurdu.

AĞIR YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Anbar, kanepenin altındaki 'çifte' olarak tabir edilen tüfeği bulunduğu yerden çıkarmak isterken tüfek bir anda ateş aldı. Yüzünden yaralanan ve bir anda kanlar içerisinde kalan Mehmet Anbar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olduğu öğrenilen Anbar, buradaki ilk tedavisi sonrası Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yılın dolandırıcılık davasında Seçil Erzan ağlayarak kendini savundu: Dolandırıcı olduğuma inanıyor musunuz?Şarkıcı Yalın’dan kariyerinin 20. yılına özel konser! Dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
13 yılda 18 kez sınava girdi, ehliyetine kavuşamadı! "Gece gündüz çalışıyorum ama olmuyor" - Yaşam13 yılda 18 kez sınava girdi, ehliyetine kavuşamadıAnadolu Otoyolu'nda iki kamyon ve motosiklet çarpıştı! Yaralılar var - YaşamAnadolu Otoyolu'nda korkutan kaza! Yaralılar varEşi Merve Veziroğlu'nu 58 kere bıçaklayan zanlıya 26 yıl hapis cezası - YaşamFenomen eşini 58 defa bıçakladı, savunması "pes" dedirttiAngut kuşuna uydu vericisi takıldı, rotası baş döndürdü - YaşamAngut kuşuna uydu vericisi takıldı, rotası baş döndürdüAdanalılar bu adamı konuşuyor! ‘Gördüğünüz yerde suratına tükürün’ - YaşamAdanalılar bu adamı konuşuyor!Bu mahallede "Fadimeler" çeyrek asırdır yük taşımıyor! - Yaşam"Fadimeler"in yük taşıması yasak!
Sonraki Haber Yükleniyor...