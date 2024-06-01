Tilki yerine kendini vurdu, tanınmayacak hale geldi

Antalya'da bahçesine giren tilkiyi vurmak isteyen yaşlı adam, elindeki silahın ateş alması sonucu kendisini vurdu. Yüzünden ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan evinin bahçesindeki tilkiyi fark eden 76 yaşındaki Mehmet Anbar harekete geçti. Evine girerek tüfeğini alan ve tavuklarının zarar görmesini engellemek isteyen yaşlı adam, yanlışlıkla kendisini vurdu.

AĞIR YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Anbar, kanepenin altındaki 'çifte' olarak tabir edilen tüfeği bulunduğu yerden çıkarmak isterken tüfek bir anda ateş aldı. Yüzünden yaralanan ve bir anda kanlar içerisinde kalan Mehmet Anbar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olduğu öğrenilen Anbar, buradaki ilk tedavisi sonrası Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.