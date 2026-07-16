Tehlikeyi oyun sanıyorlar! Gençlerin umursamazlığı pes dedirtti
Trabzon'un Faroz Limanı'nda gençlerin dev beton bloklar ve vinç üstünde sergilediği tehlikeli hareketler görenleri hayrete düşürdü.
- Faroz Limanı'na Karadeniz'den gelen şiddetli dalgalara karşı tahkimat projesi kapsamında yaklaşık 6 bin adet 18-22 ton ağırlığında dev beton blok yerleştiriliyor.
- Normalde sivillerin girişine kapalı ve yüksek güvenlikli olması gereken inşaat sahası, gençler tarafından tehlikeli oyun alanı olarak kullanılıyor.
- Gençler, metrelerce yükseklikteki beton bloklar ve vinç ile akrobatik hareketler sergiliyor.
- Çevre sakinleri, olası bir facianın önüne geçilmesi için yetkililerden inşaat sahasına girişlerin engellenmesini ve denetimlerin artırılmasını talep ediyor.
Karadeniz'den gelen şiddetli dalgaların Trabzon'daki Faroz Limanı'na zarar vermesini önlemek için başlatılan tahkimat projesinde, liman çevresine her biri 18-22 ton ağırlığında yaklaşık 6 bin adet dev beton blok yerleştiriliyor.
Dev vinç yardımıyla deniz tahkimatı için dizilen bu yapıların inşaat sahası olması gerekirken, bölge son zamanlarda gençlerin tehlikeli oyun alanına dönüştü.
TEHLİKELİ OYUN ALANINA ÇEVREDEN TEPKİ!
Normal şartlarda sivillerin girişine tamamen kapalı ve yüksek güvenlikli bir inşaat sahası olması gereken bu alan, şimdilerde gençlerin akrobatik hareketler sergilediği bir sahneye dönüşmüş durumda.
Çevre sakinlerinin tüm uyarı ve çabalarına rağmen metrelerce yükseklikteki beton blokların ve vincin gençler tarafından oyuncak haline getirilmesi büyük tepki topluyor.
Çevre sakinleri, oluşacak bir faciayı önlemek için yetkililerin inşaat sahasına girişlerin tamamının engellenmesini ve bölgedeki denetimlerin bir an önce artırılması gerekildiğini talep ediyor.