Trabzon'un Faroz Limanı'nda gençlerin dev beton bloklar ve vinç üstünde sergilediği tehlikeli hareketler görenleri hayrete düşürdü.

Karadeniz'den gelen şiddetli dalgaların Trabzon'daki Faroz Limanı'na zarar vermesini önlemek için başlatılan tahkimat projesinde, liman çevresine her biri 18-22 ton ağırlığında yaklaşık 6 bin adet dev beton blok yerleştiriliyor.



Dev vinç yardımıyla deniz tahkimatı için dizilen bu yapıların inşaat sahası olması gerekirken, bölge son zamanlarda gençlerin tehlikeli oyun alanına dönüştü.

Trabzondan korkutan kareler: Tehlikeyi oyun sanıyorlar!

TEHLİKELİ OYUN ALANINA ÇEVREDEN TEPKİ!

Normal şartlarda sivillerin girişine tamamen kapalı ve yüksek güvenlikli bir inşaat sahası olması gereken bu alan, şimdilerde gençlerin akrobatik hareketler sergilediği bir sahneye dönüşmüş durumda.



Çevre sakinlerinin tüm uyarı ve çabalarına rağmen metrelerce yükseklikteki beton blokların ve vincin gençler tarafından oyuncak haline getirilmesi büyük tepki topluyor.

Tehlikeyi oyun sanıyorlar! Gençlerin umursamazlığı pes dedirtti

Çevre sakinleri, oluşacak bir faciayı önlemek için yetkililerin inşaat sahasına girişlerin tamamının engellenmesini ve bölgedeki denetimlerin bir an önce artırılması gerekildiğini talep ediyor.

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