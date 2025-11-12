Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye kışa geçerken, bir kentimiz yazı yaşıyor! Kasımın ortasında deniz keyfi

Türkiye kışa geçerken, bir kentimiz yazı yaşıyor! Kasımın ortasında deniz keyfi

Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaz esintisi devam ediyor. İlçede hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülürken, vatandaşlar  dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken Akdeniz'in turizm merkezlerinden Alanya'da yerleşik yabancılar ve vatandaşlar dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Türkiye kışa geçerken, bir kentimiz yazı yaşıyor! Kasımın ortasında deniz keyfi - 1. Resim

HAVA SICAKLIĞI 20 DERECE 

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilçede sahildekiler denizin ve güneşin tadını çıkardı, 23 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığında kulaç attı. Öte yandan güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar tekne turlarına çıktı.

Türkiye kışa geçerken, bir kentimiz yazı yaşıyor! Kasımın ortasında deniz keyfi - 2. Resim

 

"TARİHLERDEN 12 KASIM, HAVA GAYET GÜZEL"

Sakarya'dan düğün için Alanya'ya gelen Sezai Mutlu (40) ‘'Buraya bir düğün vesilesiyle geldik. Gelmişken dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na denize girmeye geldik. Tarihlerden 12 Kasım hava gayet güzel. Alanya'da 2-3 sene yaşamıştım. 15 senedir gelmiyordum. Alanya'nın güzelliklerini geze geze bitiremiyorsunuz'' dedi.

Türkiye kışa geçerken, bir kentimiz yazı yaşıyor! Kasımın ortasında deniz keyfi - 3. Resim

