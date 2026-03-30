Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Meteoroloji’nin Şubat yağışları haritasına ilişkin tedirgin eden uyarılar yaptı. Türkiye'de kuraklığın iki yıllık açığa yol açtığını belirten Kadıoğlu, “Marmara Bölgesi’nde su temini güvenliği giderek daha kritik hale geliyor. Bursa, Bilecik, Bolu ve Sakarya çevresinde kuraklık sinyalleri sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2026 Şubat Standart Yağış İndeksi (SPI) haritalarını değerlendiren Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, önemli noktalara dikkat çekti. Türkiye'de kuraklığın iki yıllık açığa yol açtığını belirten Kadıoğlu “Birkaç aylık yağışlarla iki yıllık açığı kapatmak mümkün değil. Bu nedenle su yönetimi politikalarının güçlendirilmesi ve kuraklıkla mücadelede daha bütüncül adımlar atılması gerekiyor" dedi.

Türkiye tehlikenin kıskacında! Risk Bursa’dan Sakarya’ya uzanıyor

ÇOK ŞİDDETLİ SEVİYELER

Türkiye genelinde çok katmanlı bir kuraklık tablosu ortaya çıktığına dikkati çeken Kadıoğlu, şöyle uyardı:

24 aylık SPI verileri, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Ankara'nın batı kesimlerinde olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık seviyelerine işaret ediyor. Bu durum, iki yıllık yağış açığının artık kronik hale geldiğini gösteriyor.

4 İLDE KURAKLIK SİNYALİ

Marmara Bölgesi'nde de benzer bir tablo olduğuna işaret eden Kadıoğlu, Bursa, Bilecik, Bolu ve Sakarya çevresinde hem 24 hem de 12 aylık verilerde kuraklık sinyallerinin sürdüğünü, bunun su kaynakları açısından risk oluşturduğunu belirtti.

TAŞKIN RİSKİ ARTTI

Kısa vadeli verilere göre Türkiye'nin doğu yarısında kış yağışlarının güçlü geçtiğini belirten Kadıoğlu, "Sivas'tan Hakkari'ye uzanan hatta çok nemli ve yer yer olağanüstü nemli değerler görülüyor. Bu durum tarımsal üretim açısından olumlu ancak sel ve taşkın riskini de beraberinde getiriyor” dedi.

Özellikle Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevresinde yağışların mevsim normallerinin üzerine çıktığının altını çizen Kadıoğlu, Doğu Karadeniz'de de heyelan riskinin arttığını belirtti.

İÇ ANADOLU UYARISI

İç Anadolu'da yağışların bölgesel farklılık gösterdiğine işaret eden Kadıoğlu, Konya, Aksaray ve Nevşehir hattında son aylarda yağışların artmasına rağmen uzun vadeli açığın kapanmadığını söyledi. Kadıoğlu, "İç Batı Anadolu'da kış yağışları bile iki yıllık açığı kapatmaya yetmedi. Bu bölge, tarımsal kuraklık açısından en kritik alan olmayı sürdürüyor." dedi.

TARIM RİSK ALTINDA

Uzun süreli kuraklığın tarım ve su kaynakları üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken Kadıoğlu, özellikle Eskişehir, Afyon ve Konya ovalarında toprak neminin ciddi şekilde azaldığını söyledi. Kadıoğlu, Marmara ve İç Batı Anadolu'da baraj doluluk oranları ile yer altı su seviyelerinin henüz toparlanmadığını belirterek "Ankara başta olmak üzere bazı büyük şehirlerde içme suyu kaynakları açısından risk devam ediyor. Kuraklık sadece meteorolojik değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir sorun haline gelmiş durumda” dedi.

BÖLGE BÖLGE AÇIKLADI

Kadıoğlu, bölgelerdeki riskleri şöyle anlattı:

İç Batı Anadolu'da kronikleşmiş tarımsal ve hidrolojik kuraklık söz konusu. Marmara Bölgesi'nde su temini güvenliği giderek daha kritik hale geliyor. Konya-Karaman hattı tahıl üretimi açısından risk altında. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise son dönemde artan yağışlarla ani sel ve taşkın riski öne çıkıyor.

