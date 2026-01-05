Tarihte Angora ırkı olarak bilinen, nesli tehlike altındaki Ankara keçileri, tiftiğiyle ön plana çıkıyor. Gen kaynağı büyük bir titizlikle korunan Ankara keçilerinin bakımı kışın da sürdürülüyor. Bu yıl 550 ile 600 oğlak doğması bekleniyor.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki bir işletmede nesli tehlike altındaki Ankara keçilerinin bakımı yapılıyor. Esenbel mevkiindeki Keçicilik Şubesi'nde Tiftik keçisi olarak da bilinen küçükbaşların bakımı yapılıyor. Nesli tehlike altındaki bin 200 Ankara keçisinin kış bakımı titizlikle devam ediyor.

BİN 200 BAŞ ANKARA KEÇİSİ VAR 1815 yılında Osmanlı döneminde Sultan 2. Mahmud tarafından "Çiftlikat-ı Hümayun" olarak faaliyetlerine başlayan işletmede 550'si anaç olmak üzere toplamda bin 200 baş Ankara keçisi yer alıyor.

600 OĞLAK DOĞMASI BEKLENİYOR Ankara keçileri, eti ve sütünden daha çok ziyade kürkünden yapılan kaliteli kumaş ile ön plana çıkıyor. Öte yandan Mart ve Nisan ayında doğum yapan Ankara keçilerinden 550-600 oğlak doğması bekleniyor.

“TİFTİK AMAÇLI YETİŞTİRİLMEKTE” Keçilerin sabah saat 07.00'da başlayan bakım mesaisi akşama gün boyu kademe kademe devam ediyor. İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz, keçiler hakkında şu bilgileri verdi: Nesli tükenmekte olan Ankara Keçisi, Türklerin Anadolu'ya gelişiyle beraber getirdikleri ve tarih boyunca Türklerle özdeşleşmiş çok özel bir hayvandır. Bu keçi türü, özellikle kıymetli tiftiğiyle ön plana çıkmaktadır. Süt verimi düşük olduğu ve eti halk arasında çok tercih edilmediği için sadece tiftik amaçlı yetiştirilmektedir. Bu nedenle nesli tükenme tehlikesi altındadır ve genetik yapısının korunması büyük önem taşımaktadır.

“SADECE YÜZDE 2 BUÇUĞU” İşletmede görevli veteriner hekim Ayhan Biçer ise “İki ay sürecek teke katımının ardından, 5 aylık gebelik süresi sonunda yavrularımızı almayı bekliyoruz. Ankara Keçisi, Türkiye'deki toplam keçi popülasyonunun sadece yüzde 2 buçuğunu oluşturmaktadır” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası