Üç il bu bölgede kesişiyor, gören hayran kalıyor! 'Saklı cennet' Masiro keşfedilmeyi bekliyor

Van'ın Çatak, Siirt'in Pervari ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri sınırında bulunan 12 kilometrelik Masiro Kanyonu; yemyeşil doğası ve berrak suyunun yanı sıra temiz havasıyla da öne çıkıyor.

DOĞASEVERLERİN YENİ GÖZDESİ

Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında adını her geçen gün daha çok duyuran kanyon, göz alıcı manzarası ve eşsiz doğasıyla doğaseverlerin yeni gözdesi oldu. Sonbaharın renklerini yansıtan ağaçlar, berrak su kaynakları ve sarp kayalıklarıyla Masiro, adeta bir doğa harikası sunuyor.

Kanyon, özellikle fotoğraf tutkunları, doğa yürüyüşçüleri ve kampçılar için ideal bir destinasyon haline gelmiş durumda.

SOSYAL MEDYA ETKİSİYLE TANINDI

Yerel halkın uzun süredir bildiği ve korumaya çalıştığı bu doğal alan, son yıllarda sosyal medya üzerinden paylaşılan görseller sayesinde daha geniş kitlelere ulaştı. Ziyaretçiler, bölgedeki doğal güzelliklerin korunması gerektiğini vurgularken, yetkililer de ekoturizmi desteklemek adına çevre düzenlemeleri ve bilgilendirici tabelalarla kanyonu daha erişilebilir hale getirmeye çalışıyor.

Kanyona gelenler yalnızca doğayla iç içe vakit geçirmekle kalmıyor; aynı zamanda bölgedeki yerel kültürü tanıma fırsatı buluyor.