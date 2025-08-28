Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Üç il bu bölgede kesişiyor, gören hayran kalıyor! 'Saklı cennet' Masiro keşfedilmeyi bekliyor

Üç il bu bölgede kesişiyor, gören hayran kalıyor! 'Saklı cennet' Masiro keşfedilmeyi bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üç ilin sınırları arasında bulunan 12 kilometrelik Masiro Kanyonu, yemyeşil doğası ve temiz havasıyla son dönemde sıcaktan bunalanların uğrak noktası haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan görsellerle geniş bir kitleye ulaşan bölge, adeta dört mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

Van'ın Çatak, Siirt'in Pervari ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri sınırında bulunan 12 kilometrelik Masiro Kanyonu; yemyeşil doğası ve berrak suyunun yanı sıra temiz havasıyla da öne çıkıyor.

DOĞASEVERLERİN YENİ GÖZDESİ

Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında adını her geçen gün daha çok duyuran kanyon, göz alıcı manzarası ve eşsiz doğasıyla doğaseverlerin yeni gözdesi oldu. Sonbaharın renklerini yansıtan ağaçlar, berrak su kaynakları ve sarp kayalıklarıyla Masiro, adeta bir doğa harikası sunuyor.

Kanyon, özellikle fotoğraf tutkunları, doğa yürüyüşçüleri ve kampçılar için ideal bir destinasyon haline gelmiş durumda.

Üç il bu bölgede kesişiyor, gören hayran kalıyor! 'Saklı cennet' Masiro keşfedilmeyi bekliyor - 1. Resim

SOSYAL MEDYA ETKİSİYLE TANINDI

Yerel halkın uzun süredir bildiği ve korumaya çalıştığı bu doğal alan, son yıllarda sosyal medya üzerinden paylaşılan görseller sayesinde daha geniş kitlelere ulaştı. Ziyaretçiler, bölgedeki doğal güzelliklerin korunması gerektiğini vurgularken, yetkililer de ekoturizmi desteklemek adına çevre düzenlemeleri ve bilgilendirici tabelalarla kanyonu daha erişilebilir hale getirmeye çalışıyor.

Kanyona gelenler yalnızca doğayla iç içe vakit geçirmekle kalmıyor; aynı zamanda bölgedeki yerel kültürü tanıma fırsatı buluyor.

Üç il bu bölgede kesişiyor, gören hayran kalıyor! 'Saklı cennet' Masiro keşfedilmeyi bekliyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarla değil, göl! Hayvanlar içecek su bulamıyor... O şehrin bir göleti daha kuruduŞampiyonlar Ligi kura çekimi nasıl yapılıyor? İşte yeni formatın detayları!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarla değil, göl! Hayvanlar içecek su bulamıyor... O şehrin bir göleti daha kurudu - YaşamBir ayda tarlaya döndü! Göleti görenler tanıyamadıMeteoroloji'den il il uyarı! Sağanak ve rüzgar etkili olacak - YaşamMeteoroloji'den il il uyarı: Sağanak geliyor!Son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu! Ek gelir sağlıyor - YaşamSon yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu!Van ve Balıkesir'de gece yarısı peş peşe korkutan depremler! - YaşamVan ve Balıkesir'de gece yarısı peş peşe korkutan depremler!Balıkesir'de fabrika yangını! Ekipler hemen müdahale etti - YaşamBalıkesir'de fabrika yangını! Ekipler hemen müdahale ettiAnkara'da tepki çeken görüntü! Utanmadan sosyal medyada da paylaştılar... Köpeğe alkol içirdi - YaşamKöpeğe alkol içirdi! Tepkiler çığ gibi
Sonraki Haber Yükleniyor...