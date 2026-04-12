UNESCO’nun 2026’yı "Şeyh Edebali Yılı" ilan etmesi kapsamında düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni’nde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Recep Ulu, kıl testereyle ahşabı işleyip altın varakla kapladığı naht eserleriyle hem emniyet teşkilatının hem de sanat dünyasının gururu oldu. Ulu, mesai saatleri haricinde naht sanatını icra ederek, cami ve türbelere hat tabloları yapıyor.

UNESCO'nun, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılı olan 2026 yılının "Şeyh Edebali Yılı" ilan edilmesi kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Yaşayan Miras Şöleni" düzenlendi. Ulusal envantere kayıtlı 12 unsur ve Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı 20 sanatçısıyla Bilecik'te buluşurken, bunlar biri de polis memuru Recep Ulu oldu. Ulu 15 yıldır Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı'na sahip.

UNESCO'nun 2026 Şeyh Edebali Yılı'na altın dokunuş: Polis memurundan cami ve türbelere naht imzası!

2006 YILINDAN BERİ NAHT SANATIYLA UĞRAŞIYOR

Olay Yeri İnceleme Şubesi'nde görevli 32 yıllık polis memuru Recep Ulu, 2006 yılından beri de naht sanatıyla uğraşıyor. Ahşabı kıl testere ile kesip, altın varakla kaplayan naht ustası Recep Ulu'nun birçok tarihî mekanda eserleri bulunuyor. Bursa'daki sultan türbelerinde, padişahların tuğralarını kesip varaklayan Recep Ulu'nun, Hamzabey Camii ve Kestel Vânî Mehmet Efendi, Veled-i Enbiya Camii başta olmak üzere onlarca cami ve sultan türbelerinde eserleri yer alıyor.

ESERLERİ CAMİ VE TÜRBELERDE YER ALIYOR

55 yaşındaki olay yeri inceleme uzmanı Recep Ulu, hem mesleğinin hem de sanatının titizlik ve detaylara dikkat üzerine olduğunu ve hata kabul etmediğini anlattı. Kültür Bakanlığı sanatçısı unvanını da alan Ulu'nun eserleri, cami ve türbelerin dışında çeşitli özel koleksiyonlarda, mekanlarda da yer alıyor.

"MURAT HÜDAVENDİGARIN TUĞRASI EN ÖNEMLİ ESERİM"

Recep Ulu, 20 yıldır naht sanatıyla uğraştığını söyleyerek, "Bu sanata, naht sanatçısı Mahmut Şahin hocamın tavsiyesiyle başladım. Onun teşvikiyle hobi olarak başladığım bu yolculuk, zamanla farklı hocalardan aldığım derslerle profesyonel bir sürece dönüştü. Bu sanatla birlikte yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katıldım. Sayılarını tam olarak hatırlamıyorum ancak çok sayıda sergide yer aldım. Bunun yanı sıra, birçok tarihi cami, ibadethane ve müzede eserlerimiz bulunmaktadır. Hocamızın teşviki bu noktaya gelmemizde büyük rol oynadı. Yaptığımız eserler arasında beni en çok mutlu eden çalışmaların başında, Kosova'daki Murat Hüdavendigar Türbesi'nde bulunan Sultan Murat Hüdavendigar'ın orijinal tuğrası ile Bursa'daki türbelerde yer alan tuğralar gelmektedir. Bunlar benim en çok önem verdiğim ve değer verdiğim eserlerimdir" dedi.

"NAHT SANATININ ANA MALZEMELERİ AHŞAP VE KIL TESTERELERİDİR"

Recep Ulu açıklamasının devamında, "Naht sanatının ana malzemeleri ahşap ve kıl testereleridir. Daha sonra akrilik boyalar kullanılır ve altın, bu sanatın vazgeçilmezidir. Eserlerimizi altın kaplama ile tamamlıyoruz. Süreçte ilk olarak hocamızdan deseni alıyoruz, ardından bunu ahşap üzerine işliyor ve son aşamada tablo haline getiriyoruz" dedi.

