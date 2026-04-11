Dünyaca ünlü kart oyunu UNO, oyunun en çekişmeli anlarını oluşturan +2 ve +4 kartlarının kullanımına dair resmi bir açıklama yaparak yıllardır süregelen bir alışkanlığın aslında kural dışı olduğunu duyurdu. Bu açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Arkadaş ortamlarının ve aile toplantılarının vazgeçilmez eğlencesi UNO, oyuncuları şaşkına çeviren bir kural hatırlatmasıyla gündeme oturdu. Oyunun en çekişmeli anlarını simgeleyen "kart yığma" veya "üst üste kart atma" stratejisinin aslında oyunun resmi kurallarında yer almadığı açıklandı.

CEZA KATLAMAK KURALDIŞIYMIŞ!

UNO'nun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, bir oyuncunun attığı +4 veya +2 kartının üzerine bir başka oyuncunun aynı türden kart atarak cezayı katlaması mümkün değil. Belirlenen resmi kurala göre; bir oyuncu +4 kartı kullandığında, sıradaki oyuncu doğrudan dört kart çekmek zorunda kalıyor ve o turdaki hamle hakkını kaybediyor. Aynı şekilde, bir +2 kartının üzerine başka bir +2 atılarak ceza kartlarının bir sonraki oyuncuya devredilmesi de kurallara aykırı bir hamle olarak tanımlandı.

UNOdan oyunun kurallarını sil baştan yazdıran açıklama: Yıllardır yanlış oynuyormuşuz!

Yıllardır bu yöntemi kullanarak oyunu daha rekabetçi ve uzun soluklu hale getiren oyuncular için bu açıklama adeta bir "oyun bozan" etkisine neden oldu.

GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklama, kullanıcılar arasında da geniş çaplı bir tartışma başlattı. Pek çok oyuncu yıllardır oyunu yanlış oynadığını öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken, bazı kullanıcılar ise bu "resmi kurala" rağmen kendi aralarındaki "ev kuralları" ile oynamaya devam edeceklerini belirten mizahi paylaşımlar yaptı.

