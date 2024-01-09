Uzman isimden yiyeceklerin bozulmasını önleyen tüyo

9 Ocak 2024 17:53 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 17:54

Buzdolabının doğru bir şekilde düzenlenmediğinde yiyeceklerin daha hızlı bozulduğunu biliyor muydunuz? Buzdolabına koymanıza rağmen yiyeceklerin neden bu kadar hızlı bir şekilde bozulduğunu düşünüyorsanız, sebebi doğru bir şekilde yerleştirilmemesi olabilir. Uzman isim, gıda israfını önlemenize yardımcı olacak o tüyoyu verdi. Peki, buzdolabı nasıl düzenlenmeli?

Yiyecek ve içeceklerin tazeliğini koruyan buzdolabında yapacağınız çok küçük bir düzenleme bütçenize katkı sağlayabilir. Davranış bilimci Zhao, buzdolabına yerleştirilen yiyeceklerin doğru sıcaklık derecesinde ve doğru konumda olması gerektiğini söyledi.

ALTIN KURAL: ÇABUK BOZULAN YİYECEKLERİ ARKA RAFLARA KOYMAYIN!

British Columbia Üniversitesinden davranış bilimci Jiaying Zhao, insanların genellikle buzdolabını tasarımına uygun olarak kullandığını söylüyor. Genellikle insanların, meyve ve sebzeleri çekmecelere koyduğunu, en çabuk bozulan besinleri en düşük sıcaklığa sahip olan alt rafın arka kısmına koyduğunu belirtiyor. Zhao, aslında çabuk bozulan yiyecekler arka raflara koyulduğu için unutulduğunu ileri sürdü.

Jiaying Zhao, çabuk bozulan yiyeceklerin buzdolabında ön raflarda olması gerektiğini söylüyor. Yani sürekli göz önünde bulundurmak o yiyeceğe öncelik vermemizi sağlayabilir.

Davranış bilimci Zhao, "Buzdolabı insan davranışları dikkate alınarak tasarlanmadı. İnsan zihni kapasite açısından sınırlıdır ve sınırlamalardan biri de 'gözden uzak, akıl dışı'dır. Yani bir şeyi görmezsem unutacağım ve bu da gıda israfına yol açacaktır." şeklinde bir değerlendirme yaptı.

STANDART DÜZENİ TERSİNE ÇEVİR

Zhao, standart buzdolabı düzenini tersine çevirmeyi tavsiye ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kolay bozulan yiyeceklerinizi yanlarda bulunan gözünüzün önündeki kapılara koyun ve ketçap, mayonez ve hardal şişeleri gibi en dayanıklı yiyeceklerinizi çekmecelere saklayın. Bu şekilde kolay bozulan yiyecekler her zaman gözünüzün önünde olacak ve bozulmadan yakalayabileceksiniz."

BUZDOLABI DÜZENİ NASIL OLMALI?

Öte yandan, bazı gıdalar hastalıklara yol açabilen çeşitli bakterilerle doludur. Bakterilerin ve mikropların düşük sıcaklıklarda çoğalması ve gelişmesi daha zor ve yavaştır. Bu nedenle, çiğ et, balık ve tavuk - hindi gibi kümes hayvanı et ürünlerini buzdolabının en soğuk yeri olan alt rafta ağzı kapalı olarak saklamak daha doğru olarak kabul ediliyor.

Bunun yanı sıra, mikropların yayılmasını önlemek için pişmiş ve çiğ yiyeceklerin birbirinden ayrı muhafaza edilmesi oldukça önemli.

Buzdolabınıza koyacağınız yiyecekleri paketleyerek veya kapalı bir kaba koyarak yerleştirmeniz sağlığınız açısından önem taşıyor.

Son olarak uzmanlar, buzdolabını sık sık ayrıntılı şekilde temizlemek gerektiğini dile getiriyor.