Trabzon’un Çaykara ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası Uzungöl’ün yüzeyi tamamen buz tuttu. Eksi 7 dereceyi bulan hava sıcaklığıyla oluşan manzara, kış festivali öncesi bölgeye ilgiyi artırdı.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından eksi 7 dereceleri bulan soğuk havanın etkisiyle Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüzeyi tamamen dondu. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Yöre sakinlerinden İrfan Göz, "Uzungöl'de yaşıyorum. Şu anda Uzungöl çok güzel. Göl donmuş durumda. Burada şu an çok güzel bir manzara var. Herkesin buraya gelmesini şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.

1. UZUNGÖL KIŞ FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Öte yandan 23, 24 ve 25 Ocak tarihlerinde Uzungöl'de ilk kez düzenlenecek olan 1. Uzungöl Kış Festivali için geri sayım başladı. Festival öncesi bölgede hazırlıklar hummalı şekilde sürerken, binlerce yerli ve yabancı turistin bu tarihlerde Uzungöl'e akın etmesi bekleniyor. Organizasyonun, Uzungöl'ün kış turizmi potansiyeline önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

