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Van'da iki araç çarpıştı: 11 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Van&#039;da iki araç çarpıştı: 11 yaralı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'ın Muradiye-Çaldıran Karayolu'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Muradiye-Çaldıran Karayolu üzerinde bulunan Tansu Mahallesi yakınında trafik kazası meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 65 LE 572 plakalı hafif ticari araç ile 65 NV 547 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaydırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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