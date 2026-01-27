TÜRSAB, aralarında Airbnb ve Expedia’nın da bulunduğu 10 yabancı seyahat portalının Türkiye’de şirket kurmadan ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmeden faaliyet gösterdiği gerekçesiyle erişim engeli talebiyle dava açtı. Birlik, söz konusu platformların kayıt dışı çalışarak yetkili seyahat acentalarına karşı haksız rekabet oluşturduğunu vurguladı.

Davanın gerekçesi olarak portalların kayıt dışı, ‌işletme belgesiz ve vergi vermeden faaliyet göstermeleri ve bu nedenle haksız rekabete ‌yol açmaları gösterildi.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamada, "Türkiye’de faaliyet göstermesine rağmen herhangi bir şirket kuruluşu bulunmayan, vergi mükellefiyeti tesis etmeyen, idari denetim ve yaptırımlara tabi olmayan ve 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında yalnızca TÜRSAB üyesi seyahat acentalarına tanınan satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon hizmetlerini hukuka aykırı şekilde sunan seyahat portallarına yönelik olarak, erişim engeli getirilmesi talebiyle hukuki süreç başlatılmıştır." denildi.

Açıklama şu ifadelerle ⁠devam etti: "Bu portallar hiçbir düzenlemeye tabi ‍olmayarak bu alanda münhasır yetkiye sahip, sorumluluk ve yükümlülükler altındaki seyahat acentalarına karşı da haksız rekabet fiilini işlemektedir."

Airbnb, Expedia, Getyourguide, Viator, Isango, ‍Toursbylocals, Agoda, Trip.com, Hotels.com ve Musement internet siteleri için erişim engeli talep edildi.

