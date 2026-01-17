Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Aslanlı Mağarası; doğal yapısı, görsel zenginliği ve gizemli atmosferiyle turizme kazandırılmayı bekleyen saklı bir hazine olarak öne çıkıyor.

Antik kentleri ve doğal güzellikleriyle bilinen Aydın, yer üstündeki zenginliğinin yanı sıra yer altındaki doğal oluşumlarıyla da dikkat çekiyor. Bu gizli değerlerden biri de Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Yayla mevkiinde bulunan Aslanlı Mağarası. Doğal yapısı bozulmadan günümüze ulaşan mağara, macera ve doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yarım saatlik yürüyüşle ulaşılıyor, içindeki aslan herkesi şaşırtıyor!

MAĞARANIN ADI DİKİTTEN GELİYOR

Yaklaşık 110 metre uzunluğa sahip olan mağara, içerisindeki sarkıtlar, dikitler ve traverten oluşumlarıyla adeta görsel bir şölen sunuyor. Mağaraya adını veren en dikkat çekici unsur ise aslan siluetini andıran bir dikit. Bölge halkı tarafından “Yaren” olarak adlandırılan bu doğal oluşum, mağaranın simgesi haline gelmiş durumda.

Aslanlı Mağarası’na giriş, yaklaşık 6 metrelik dik bir inişle başlıyor. Batı yönüne doğru yaklaşık 26 derecelik eğimle ilerleyen mağara, 40 metreden sonra genişleyerek eğimli tabana sahip bir salon görünümüne kavuşuyor. Bu yapısıyla hem keşif duygusunu hem de heyecanı bir arada sunuyor.

MACERAPERESTLERİN İLGİSİ BÜYÜK

Dereboğazı mevkiinde araçtan inildikten sonra yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşle ulaşılan mağara, doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunları için de eşsiz kareler vadediyor. İçerisinde çok sayıda yarasaya ev sahipliği yapan mağara, aynı zamanda bölgenin biyolojik çeşitliliğine de katkı sağlıyor.

GİRİŞİMLER SONUÇSUZ KALDI

Bölgenin turizme kazandırılması için daha önce de adımlar atıldı. 2017 yılında Kirazlı Mahalle Muhtarlığı’nın girişimleriyle hazırlanan ve bölgenin canlandırılmasını amaçlayan rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunuldu. Ancak aradan geçen zamana rağmen mağara henüz resmi olarak turizme açılmadı.

Mahalle sakinleri ve doğaseverler, Kuşadası’nın gizli kalmış güzelliklerinden biri olarak görülen Aslanlı Mağarası’nın gerekli düzenlemelerin ardından turizme kazandırılmasını istiyor. Yapılacak çalışmalarla hem bölge ekonomisine katkı sağlanması hem de bu doğal hazinenin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

