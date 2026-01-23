Sağlık Bakanlığı, yenidoğan bebeklerde belirti vermeden ilerleyebilen kalp hastalıklarının erken teşhisi amacıyla ülke genelinde yeni bir tarama programını hayata geçirdi. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren tüm hastanelerde zorunlu olarak uygulanacak programla, ağrısız bir yöntem sayesinde kritik kalp hastalıklarının erken dönemde tespit edilmesi ve bebek ölümlerinin önlenmesi hedefleniyor.

Türkiye genelindeki tüm sağlık kuruluşlarında uygulanacak “Neonatal Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları Tarama Programı”, Sağlık Bakanlığı tarafından resmen başlatıldı.

1 TEMMUZ’DA ZORUNLU TARAMA BAŞLIYOR

Doğumdan hemen sonra belirti vermeyebilen ve hayatı tehdit eden kalp kusurlarının erken tanısını amaçlayan uygulama, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Program, 1 Temmuz 2026 itibarıyla kamu, özel ve üniversite hastanelerinin tamamında zorunlu hale gelecek.

BEBEK ÖLÜM HIZI 20 YILDA BÜYÜK ORANDA DÜŞTÜ

Tanıtım toplantısında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, son 20 yılda yürütülen sağlık politikaları sayesinde çocuk ve bebek ölüm oranlarında önemli düşüşler yaşandığını belirtti. Okumuş, bebek ölüm hızının binde 31,5’ten 8,9’a, yenidoğan ölüm hızının ise binde 17’den 5,6’ya gerilediğini ifade ederek, yeni tarama programının bu başarıyı daha ileri taşımayı hedeflediğini söyledi.

BASİT TEST HAYAT KURTARACAK

Program kapsamında uygulanacak nabız oksimetre testi, bebeklere herhangi bir acı vermeden ve vücut bütünlüğüne zarar vermeden gerçekleştirilecek. Hamilelik döneminde ya da doğumdan hemen sonra fark edilemeyen kritik kalp hastalıklarının tespiti amacıyla kullanılan bu yöntem, bebekler hastaneden taburcu edilmeden önce yapılacak. Uzmanlar, bilimsel etkinliği kanıtlanmış bu test sayesinde riskli bebeklerin vakit kaybetmeden tedavi sürecine yönlendirilebileceğini vurguluyor.

Yetkililer, yenidoğan bir bebek üzerinde gerçekleştirilen tarama işlemini yerinde inceleyerek sistemin işleyişi hakkında bilgi aldı. Doğuştan gelen hastalıkların yenidoğan ölümlerinde önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çeken yetkililer, bu programın Türkiye genelindeki tüm bebekler için koruyucu bir sağlık uygulaması olacağını belirtti.

