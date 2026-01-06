Gazze'ye saldıran İsrail'i desteklediği gerekçesiyle boykot edilen markalardan Nestle, tarihinin en büyük geri çağırma operasyonunu başlattı. SMA, BEBA ve NAN markalı bebek mamsı ürünlerinin bazı partileri, zehirlenmeye neden olabilecek potansiyel toksin bulaşması riski nedeniyleçok sayıda ülkede toplatılıyor.

İşgalci İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle boykot edilen Nestle, Avrupa genelinde sattığı SMA, BEBA ve NAN markalı bebek ve devam maması ürünlerinin bazı serilerini, zehirlenmeye neden olabilecek toksin madde riski nedeniyle acil olarak geri çağırdığını duyurdu. Şirket içindeki kalite kontrol sırasında önde gelen bir tedarikçiden gelen maddelerde sorun tespit edilmesinin ardından başlatılan bu büyük operasyon, mamaların içerdiği cereulide toksininin basit kaynatma veya pişirme ile yok edilemeyeceği uyarısıyla ebeveynleri tedirgin etti.

Aralık ayında daha küçük ölçekte başlayan bu geri çağırma kararı, yeni Nestle CEO'su Philipp Navratil için yönetimsel çalkantılarla geçen bir dönemin ardından büyüme ivmesi yakalamaya çalışırken karşılaşılan yeni bir zorluk olarak öne çıktı.



KitKat'tan Nescafe'ye kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan şirket, geri çağrılan ürünlerle bağlantılı herhangi bir hastalık veya semptomun teyit edilmediğini belirtti.

BULAŞMANIN KAYNAĞI TESPİT EDİLDİ

Bir Nestle sözcüsü yaptığı açıklamada, önde gelen bir tedarikçiden alınan bir maddede kalite sorunu tespit edilmesinin ardından, potansiyel olarak etkilenen tüm bebek beslenme ürünlerinin üretiminde kullanılan arachidonic asit yağı ve buna karşılık gelen yağ karışımlarının titizlikle test edildiğini bildirdi.

Sözcü, geri çağrılmaya neden olan tehlikenin, bazı Bacillus cereus bakteri suşları tarafından üretilen bir toksin olan cereulide'nin mamlardaki potansiyel varlığı olduğunu söyledi.

Britanya Gıda Standartları Ajansı (FSA), bu toksinin "kaynatarak, sıcak su kullanarak veya bebek sütünü hazırlarken yok edilme olasılığının düşük olduğunu" belirtti. Ajans, "Tüketilmesi durumunda hızla semptomların ortaya çıkmasına neden olabilir" uyarısında bulunarak bu semptomların mide bulantısı, kusma veya karın krampları olduğunu ekledi. Norveç gıda güvenliği ajansı ise akut bir sağlık riski bulunmadığını bildirdi.

AVUSTURYA BAKANLIĞI’NA GÖRE REKOR BİR İŞLEM

Diğer taraftan Nestle, dünya çapındaki 92.2 milyar dolarlık bebek beslenme pazarının yaklaşık dörtte birini elinde tutuyor. Şirket, spesifik satış verilerini yayınlamasa da, bebek maması, İsviçreli şirketin 2024'teki 91.4 milyar İsviçre Frangı (115.35 milyar ABD doları) toplam satışının yüzde 16.6'sını oluşturan Beslenme ve Sağlık Bilimi bölümünün bir parçası olarak faaliyet gösteriyor.

Nestle, SMA, BEBA ve NAN ürünlerinin Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Norveç, İsviçre ve İngiltere'deki bazı partilerini geri çağırdı.

800'DEN FAZLA ÜRÜNÜN ETKİLENDİĞİ İDDİASI

Avusturya Sağlık Bakanlığı, geri çağırmanın 10'dan fazla Nestle fabrikasından çıkan 800'den fazla ürünü etkilediğini ve bunun şirketin tarihindeki en büyük ürün geri çağırma operasyonu olduğunu öne sürdü.

Nestle, çeşitli ülkelerde satılan ve tüketilmemesi gereken ürünlerin parti numaralarını yayımladı ve potansiyel tedarik aksaklıklarını en aza indirmek için çalıştığını belirtti. Şirket, potansiyel riskin Hollanda'daki fabrikalarından birinde tespit edildiğini de ifade etti.

