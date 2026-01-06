Hamilelik sırasında tüketilen gıdaların, doğumdan onlarca yıl sonra bile çocuğun sağlığını kalıcı olarak şekillendirebileceği kanıtlandı. Fransa’da yapılan yeni bir çalışma, özellikle iki katkı maddesinin, anneden bebeğe geçen bağırsak bakterilerini etkileyerek, gelecekte ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu ortaya koydu.

Fransa’da yer alan Institut Pasteur ve Inserm adlı kurumlardan araştırmacılar, gıdalarda yaygın olarak kullanılan emülgatörlerin annenin yediği besinler aracılığı ile bebeklerin bağırsak sağlığını ve uzun vadeli hastalık riskini nasıl etkilediğini çarpıcı bir çalışmayla ortaya koydu.

Nature Communications adlı bilimsel dergide yayınlanan ve fareler üzerinde yapılan araştırma, bu katkı maddelerine maruz kalan hamile annelerin yavrularında, emülgatörleri doğrudan tüketmeseler bile, bağırsak bakterilerindeki değişim ve erken bağışıklık eğitimindeki bozulma nedeniyle obezite ve iltihaplı bağırsak hastalıklarına karşı artan bir yatkınlık oluştuğunu gösterdi.

Annenin hamileyken yedikleri çocuk sağlığını yıllar boyu etkiliyor! En tehlikeli iki madde

Emülgatörler, yağ ve su gibi içeriklerin karışmasına yardımcı olurken, gıda şirketleri tarafından ürünlerin dokusunu iyileştirmek ve raf ömrünü uzatmak amacıyla yaygın olarak kullanılıyor. Bu maddeler; dondurma, unlu mamuller, soslar, süt ürünleri ve özellikle toz bebek maması gibi işlenmiş gıdalarda sıkça bulunuyor. Araştırmada kullanılan yaygın iki emülgatör; E466 olarak da bilinen karboksimetil selüloz ve E433 olarak bilinen polisorbattan 80. Daha önceki çalışmalar bu katkı maddelerinin yetişkinlerde bağırsak bakterilerini bozduğunu gösterirken, yeni çalışma etkilerin doğumdan önce başladığını ortaya kodu.

Bununla birlikte, bağırsak bakterileri sindirim, bağışıklık dengesi ve metabolizmada merkezi bir rol oynuyor. Hamileliteki bebeğin erken hayatı, bağırsak mikrobiyotasının bağışıklık hücrelerini dost bakterileri tanımaları ve zararlı reaksiyonlardan kaçınmaları için eğittiği hassas bir dönemi temsil ediyor.

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?

Inserm Araştırma Direktörü Benoit Chassaing liderliğindeki uzmanlar, dişi farelere gebelikten 10 hafta önce, gebelik ve emzirme dönemlerinde küçük miktarlarda E466 veya E433 verdi. Yavrular ise hiçbir zaman emülgatörleri doğrudan tüketmedi.

Yavruların bağırsak bakterilerinde erken hayat döneminde açık değişimler gözlemlendi. Mikrobiyal bileşim hem yapı hem de işlev açısından değişti. Bu değişimler daha sonra azalmış olsa da, uzun vadeli sağlık etkileri devam etti. Bağışıklık sensörlerini güçlü bir şekilde aktive eden flagellin molekülünü üreten bayraklı bakterilerdeki artış, bağırsak içindeki bağışıklık uyarımını yükseltti. Bakteriler, ayrıca normalde mukus ve bağışıklık savunmaları tarafından sağlanan ayrımı azaltarak bağırsak zarına daha yakın hareket etti. Bu yakınlık, kritik bir büyüme aşamasında bağışıklık stresini artırdı.

Son olarak araştırmacılar, fare çalışmalarının insan biyolojisini tam olarak temsil edemese de, bulguların endişeye neden olduğunu açıkladı. Emülgatörler hamilelik ve bebeklik döneminde tüketilen birçok gıdada, özellikle de bağırsak gelişimi için kritik bir zamanda tüketilen toz bebek mamalarında bulunuyor.

Çalışmanın eş yazarı Benoit Chassaing, "Ne yediğimizin gelecek nesillerin sağlığını nasıl etkileyebileceğini daha iyi anlamamız hayati önem taşıyor" dedi. Chassaing, özellikle mikrobiyota oluşumu için kritik bir anda tüketilen toz bebek mamalarındaki bu katkı maddelerinin kullanımının azaltılmasının önemini vurguladı.

