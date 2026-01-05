İhlas Haber Ajansı • Karabük
Yoğun kar, çok sayıda serayı yıktı: Zarar yüzbinlerce TL'yi geçti!
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, seralarda büyük zarara yol açtı. Zararın boyutu yüzbinlerce lirayı bulurken çiftçiler yetkililerden yardım istedi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Konarı Köyü'nde, son günlerde aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, köyde özellikle sebze üretimi yapılan seraları olumsuz etkiledi.
Kar birikmesi nedeniyle bazı seraların demir aksamları eğilirken naylon örtüleri yırtıldı. Çok sayıda sera yıkılarak tamamen kullanılamaz hale geldi.
YÜZBİNLERCE LİRALIK ZARAR VAR
Yüzbinlerce TL zararla karşı karşıya kalan çiftçiler, ürünlerinin büyük bölümünü kaybettiklerini belirterek mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.
YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORLAR
Çiftçiler, sera yapılarının yanı sıra ekili ürünlerde de ciddi zarar meydana geldiğini dile getirerek yetkililerden destek beklediklerini söyledi.
