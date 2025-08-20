Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Yollar yapılmayınca mahalleli çözümü halıyla buldu! Belediyeye tepki yağıyor

Yollar yapılmayınca mahalleli çözümü halıyla buldu! Belediyeye tepki yağıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yollar yapılmayınca mahalleli çözümü halıyla buldu! Belediyeye tepki yağıyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bozuk yolların onarılmaması nedeniyle belediyeye tepkiler büyüyor. Vatandaşlar da bozuk yollardan kalkan toza çareyi halı sermekle buldu.

Adana'da halk belediyelerin yola bakım yapmamasından şikayetçi. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri Dağlıoğlu Mahallesi'nde yol bakımı yapmadığı için vatandaşlar tozdan bıkıp yola halı sererken, benzer görüntüler Seyhan ilçesinden de geldi. 

Yollar yapılmayınca mahalleli çözümü halıyla buldu! Belediyeye tepki yağıyor - 1. Resim

TOZDAN BIKIP YOLA HALI SERDİLER

Dumlupınar Mahallesi'nde yollarının Seyhan Belediyesi tarafından yapılmadığını söyleyen mahalle sakinleri, tozdan isyan edip sokaklarına halı serdi. Bazı vatandaşlarsa halıları suladı.

Yollar yapılmayınca mahalleli çözümü halıyla buldu! Belediyeye tepki yağıyor - 2. Resim

"YOLUN AYIBINI HALIYLA ÖRTÜYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Durmuş Özbulut, "Eskiden evin ayıbını halıyla örterdik, şimdi yolun ayıbını halıyla örtüyoruz. Eşim geçenlerde çukurdan kaçarken arabayı direğe vurdu. Sorun çok" dedi.

Yollar yapılmayınca mahalleli çözümü halıyla buldu! Belediyeye tepki yağıyor - 3. Resim

"MECBUREN BU YÖNTEMİ BULDUK"

Mahalle bakkalı Kasım Yıldız ise "Bu halıları sermezsek hep eşyalarımız ve dükkanımız toz oluyor. Mecburen bu yöntemi bulduk" diye konuştu.

Yollar yapılmayınca mahalleli çözümü halıyla buldu! Belediyeye tepki yağıyor - 4. Resim

"BELEDİYE HER GÜN BURADA AMA YOLU GÖRMÜYOR"

Vatandaşlardan Mehmet Tekin de konuyla ilgili "Belediye her gün burada, 2 çuval alıyor 'Biz bunu yaptık' diye paylaşıyor. Ancak yolu çekip paylaşmıyor. Tozdan duramıyoruz, halı serdik, bütün mahalle halıyla kaplı" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mide yanması, göğüs ağrısı, öksürük… Reflü artık ameliyatsız tedavi edilebiliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mide yanması, göğüs ağrısı, öksürük… Reflü artık ameliyatsız tedavi edilebiliyor - YaşamMide yanması, göğüs ağrısı, öksürük… Reflü artık ameliyatsız tedavi edilebiliyorYine aynı uygulama, yine panik! 'Deprem Ağı' 4.3’lük sarsıntıyı 5.5 olarak bildirdi, vatandaşlar isyan etti - YaşamGeceyi zehir etti! Binlerce kişi uykusuz kaldıGündüz görünmüyor, gece istila ediyor: Rizelilerin kabusu oldular! Sabaha kadar temizlik nöbeti - YaşamKabus oldular! Sabaha kadar temizlik nöbetiMeteoroloji'den Marmara için uyarı geldi! Sıcaklık 27 dereceye düşecek: Sağanak yağış geliyor - YaşamMarmara için uyarı geldi! Sıcaklık 27 dereceye düşecekAntalya'da şaşırtan olay! Rus turistten Türk çalışana iş teklifi... Önerdiği maaş şaşkına çevirdi - YaşamAntalya'da Rus turistten Türk çalışana iş teklifiBalıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu - YaşamBalıkesir'de korkutan deprem!
Sonraki Haber Yükleniyor...