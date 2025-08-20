Yollar yapılmayınca mahalleli çözümü halıyla buldu! Belediyeye tepki yağıyor

Adana'da halk belediyelerin yola bakım yapmamasından şikayetçi. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri Dağlıoğlu Mahallesi'nde yol bakımı yapmadığı için vatandaşlar tozdan bıkıp yola halı sererken, benzer görüntüler Seyhan ilçesinden de geldi.

TOZDAN BIKIP YOLA HALI SERDİLER

Dumlupınar Mahallesi'nde yollarının Seyhan Belediyesi tarafından yapılmadığını söyleyen mahalle sakinleri, tozdan isyan edip sokaklarına halı serdi. Bazı vatandaşlarsa halıları suladı.

"YOLUN AYIBINI HALIYLA ÖRTÜYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Durmuş Özbulut, "Eskiden evin ayıbını halıyla örterdik, şimdi yolun ayıbını halıyla örtüyoruz. Eşim geçenlerde çukurdan kaçarken arabayı direğe vurdu. Sorun çok" dedi.

"MECBUREN BU YÖNTEMİ BULDUK"

Mahalle bakkalı Kasım Yıldız ise "Bu halıları sermezsek hep eşyalarımız ve dükkanımız toz oluyor. Mecburen bu yöntemi bulduk" diye konuştu.

"BELEDİYE HER GÜN BURADA AMA YOLU GÖRMÜYOR"

Vatandaşlardan Mehmet Tekin de konuyla ilgili "Belediye her gün burada, 2 çuval alıyor 'Biz bunu yaptık' diye paylaşıyor. Ancak yolu çekip paylaşmıyor. Tozdan duramıyoruz, halı serdik, bütün mahalle halıyla kaplı" ifadelerini kullandı.