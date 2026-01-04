Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı’nda, son günlerde etkili olan kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte kuraklık endişesi yerini umuda bıraktı. Barajı besleyen derelerin yeniden akmaya başlamasıyla havzada hareketlilik gözlendi.

Mevsim normallerinin altında kalan yağışlar nedeniyle su seviyesi yüzde 3 bandına kadar düşen Yuvacık Barajı, son günlerde yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla yeniden canlanmaya başladı.

Baraj gölünde suların çekilmesiyle eski köprüler ve yerleşim yerleri gün yüzüne çıkmış, kentin su ihtiyacını karşılamak için Sapanca Gölü'nden takviye yapılmaya başlanmıştı.

Yuvacık Barajı’na kar bereketi: Kuraklık endişesi azaldı

KAR VE YAĞMUR BEREKET GETİRDİ

Son günlerde yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı baraj havzasında beklenen hareketliliği başlattı. Barajı besleyen ana damarlar olan dereler, uzun bir aradan sonra hareketlenmeye başladı. Dağlardan süzülen berrak suların baraj havzasına ulaştığı anlar, bölgedeki kuraklık endişesini yerini umuda bıraktı.

Kar sularının tamamen erimesiyle barajdaki doluluk oranının hızla yükselmesi bekleniyor.

