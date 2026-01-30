İhlas Haber Ajansı
Zabıtadan kaçan dilenciler bakın nerede yakalandı
Elazığ’da zabıtadan kaçan dilenciler cami tuvaletlerine saklandı. Ekiplerin dikkatli takibi sonucu yakalanan dilenciler ceza yemekten kurtulamadı.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde duygu istismarı yaparak vatandaşlardan para isteyen dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
CAMİ TUVALETİNDE YAKALANDILAR
Özellikle cuma namazında cami önleri ile vatandaşların yoğun bulunduğu alanları mesken tutan dilenciler, ekipleri fark edince kaçmaya çalıştı. Cami tuvaletlerine ve minare arkasına saklanarak izlerini kaybettirmek isteyen dilenciler, ekiplerin dikkatli takibi sonucu yakalandı.
Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen ve üst aramaları yapılan dilenciler hakkında adli işlem başlatıldı.
