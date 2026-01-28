Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm sırasında 6 katlı apartmanın yan duvarının olmadığı ortaya çıktı. Apartmanda bazı dairelerin bir kısmının açık olduğu görülürken mağdur vatandaşlar "Minimum bir hafta, 10 gün sürecek bunun yapılması. Kış günü bunu yaşadık" dedi.

Deprem tehlikesinin olduğu İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları, binaların dayanıksızlığını bir kez daha ortaya koydu.

Zeytinburnun'da Sümer Mahallesi'ndeki bir bina kentsel dönüşüm projesi kapsamına alındı. Yıkım sırasında bitişikte bulunan 6 katlı binanın yan duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Zeytinburnu'ndaki yıkım çalışması tehlikeyi ortaya çıkardı! 10 gün duvarsız yaşayacaklar

Apartmandaki bazı dairelerin bir kısmının açıkta kaldığı görüldü.

10 GÜN BOYUNCA AÇIKTA KALACAKLAR

Mağdur olan bina sakinlerinden Furkan Çiğilli, kendi binalarının duvarının olmadığının yıkım sırasında ortaya çıktığını belirterek, "Yan binanın duvarı olduğu için duvarsız yapmışlar ve yıkıldığında ortaya çıktı. Bizim de dairemiz açıkta kaldı. Şu an mağduruz bu durumdan. Minimum bir hafta, 10 gün sürecek bunun yapılması. Kötü bir durum, kış gününde böyle bir şeyin yaşanması. Ustalar geldi ölçü aldı bu konuda. Umarım mağduriyetimizi giderirler." diye konuştu.

Bina sakinlerinin, mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kişilerle irtibata geçerek durumu ilettikleri, bu kapsamda çalışma başlatıldığı öğrenildi.

