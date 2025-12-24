Balıkesir’de bir zeytinyağı üreticisinin kullandığı dede mirası 200 yıllık yöntem, şaşırtıyor. Taş baskı yöntemi kullanılarak sıcak su ve kimyasal olmadan üretilen zeytinyağı bu şekilde kendi öz suyuyla birlikte çıkıyor. İşte asırlık yönteme dair detaylar…

200 YILLIK YÖNTEM Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde üretici Erdinç Tügen’in zeytinyağını üretmek için kullandığı 1940'lı yıllardan günümüze uzanan aile geleneği hem şaşırtıyor hem de dikkat çekiyor. 150-200 yıllık, dede yadigarı taş baskı yöntemini kullanan üretici, zeytinyağını en doğal haliyle üretip gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

SICAK SU VE KİMYASAL YOK Ayvalık’a bağlı Mutluköy'de yaşayan zeytinyağ üreticisi Erdinç Tügen, modern yöntemler yerine bu yöntemi kullanıyor. Tügen, 150-200 yıllık taş baskı malzemelerini revize ederek kurduğu sistemde, sıcak su ve kimyasal kullanmadan üretim gerçekleştiriyor.

"DEDELERİMİZDEN KALAN MİRAS” 2000'li yıllarda yerini kontinü tesislere bırakan taş baskı yöntemini yeniden canlandıran Tügen, "Dedelerimizden kalan bu mirası, zeytinyağını taze sıkılmış portakal suyu doğallığında elde ederek gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

“ŞİFASINI YAĞA KATMIŞ OLUYORUZ” Erdinç Tügen, zeytinin çekirdeği ve yaprağıyla birlikte öğütülmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: Granit taş değirmenimizde zeytini ezerken çekirdeğini de hamur haline getiriyoruz. Zeytin çekirdeğindeki mineralleri yağa kazandırıyoruz. Ayrıca hasat sırasında toplanan zeytin ağacının uç yapraklarını da değirmene atıyoruz. Bilimsel olarak antioksidan değeri kanıtlanmış olan zeytin yaprağının şifasını da yağa katmış oluyoruz.

