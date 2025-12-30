İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, “Casperlar” olarak bilinen silahlı suç örgütünün ülke geneline yayılan 116 ayrı suça karıştığı belirlendi. “Çirkinler” ile iş birliği yaptığı, “Daltonlar” ile husumet yaşadığı tespit edilen örgüte yönelik 223 şüpheli hakkında dava açıldı. Çetenin AVM’lerden kuyumculara kadar birçok işletmeyi hedef alarak korku ve baskı kurduğu, gençleri ve suça sürüklenen çocukları silahlı eylemlerde kullandığı ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Bahçelievler ağırlıklı olmak üzere Bağcılar, Küçükçekmece ve İstanbul genelinde faaliyet gösterdiği belirlenen “Casperlar” silahlı suç örgütüne yönelik son günlerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda, yürütülen soruşturma tamamlandı ve bu soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, şahısların eylemlerinin ülke çapına yayıldığı, örgütün suç gelirleriyle kazandığı ve toplum üzerinde korku, sindirme ve baskı oluşturmayı amaçladıkları değerlendirildi.

2008'DE ORTAYA ÇIKMIŞLAR

Yapılan araştırmalarda, örgütün 2008 ile 2018 yılları arasında etkin olan bazı suç yapılanmalarının dağılmasıyla güç kazanılmaya başlandığı, 2020 yılından itibaren de 'örgüt lideri' konumuna 'Hamuş' kod adlı İsmail Atız öncülüğünde yeniden yapılanma sürecine girildiği belirlendi.

YURT DIŞINDAN YÖNETİLİYOR

Soruşturmada, örgütün 2021 yılı itibariyle yurt dışı merkezli yönetim modelin geçtiği, lider ve yöneticilerin faaliyetlerini büyük ölçüde yurt dışından yönlendirmeye başladığı ortaya çıktı.

15 yaşındaki çocuklardan yurt dışındaki liderlere! Casperlar dosyasından çarpıcı detaylar...

ÇİRKİNLER'E DOST, DALTONLAR'A DÜŞMAN

Öte yandan örgütün, 2023-2024 yılları arasında, 'Çirkinler' olarak bilinen suç örgütü ile eylem ve fikir birlikteliği kurarak etkinlik alanını genişlettikleri, 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütü ile de husumet içerisinde oldukları tespit edildi.

İŞTE ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK YAPISI

Yürütülen soruşturma kapsamında, 'Casperlar' suç örgütünün hiyerarşik yapısı da ortaya çıktı. 'Örgüt lideri' konumunda 'Hamuş' kod adlı İsmail Atız'ın bulunduğu, 'örgüt yöneticisi' konumunda ise, 'Burak Bulut, Galava, Ayaz' kod adlı İsmail G., 'Çaki, Çekdar, Can' lakaplı İsa D., Hüseyin Kaan A., Mehmet Erhan A., Serhat B. ve Süleyman D.'nin yer aldığı belirlendi.

Soruşturmada, bu kişilerin eylem planlama, silah temini, hücre evi organizasyonu, üye kazanımı, tehdit ve yağma süreçlerinin yönetiminde aktif rol aldıkları belirlendi.

HEDEFLERİ ÇOCUK VE GENÇLER

Ayrıca, örgüte üye kişilerin ortalama 15-25 yaş aralığında, motosiklet kullanabilen şahıslar olduğu, suça sürüklenen çocukların (SSÇ), baskı, tehdit yoluyla örgütsel eylemlerde kullanıldığı, bu çocuklara ilişkin de soruşturmanın ayrıca yürütüldüğü belirlendi.

Ayrıca başsavcılık tarafından yapılan detaylı araştırmada, örgüt üyelerine, barınma, para, silah, sahte kimlik, sahte hat temini sağlanarak örgütle bağlılık oluşturdukları bulgusuna ulaşıldı.

HER YERE KONMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, suç örgütünün AVM işletmecileri, kuyumcular, esnaf ve iş yeri sahipleri, güzellik merkezleri, taksi durakları, fırın, motor ve ayakkabı mağazalarını hedef aldıkları tespit edildi.

Örgütün hedef aldığı işletmelerde, haraç kesme, yağmalama, bölgesel hakimiyet kurma, korku ve itaat sağlamak olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmalarda ise Casperlar örgütünün, 'örgüt propagandası yapmak', 'suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olma', 'kasten öldürme', 'nitelikli yağma', 'nitelikli hırsızlık', 'silahlı tehdit' 'belgede sahtecilik' ve 'kasten yangın çıkarma' olmak üzere yaklaşık 116 eyleme karıştıkları belirlendi.

SEZER KAYA VE HÜSEYİN ASİL CİNAYETLERİ

Ayrıca örgütün, 'Daltonlar' suç örgütü ile iktisatlı olarak, Sezer Kaya ve Hüseyin Asil cinayetlerini işledikleri, sosyal medyada silahlı saldırı videoları yayınladıkları ortaya çıktı. Ayıca örgüte yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı olarak silah temin edildiği, eylem sonrası imha veya gizleme yöntemi kullanıldığı tespit edildi.

YÜZLERCE KİŞİYE DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında, örgüt üyesi şahısların iletişim yöntemleri tek tek incelendi. Yapılan incelemeler neticesinde, şahısların patates hat, yabancı veritabanlı sosyal medya uygulamaları, kod adlarıyla iletişim, yurt dışı GSM hatları, konum göndererek eylemleri sevk ve idare ettikleri belirlendi.

Bu iletişim yöntemleriyle ayrıca şahısların amaçlarının takipten kaçmak, delil zincirini kırmak olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 223 şahıs hakkında dava açıldı. Soruşturma kapsamında çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

