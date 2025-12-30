Hatay'da kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Amir El Cedduğ'un toprağa gömülü halde bulunması günlerce konuşulmuştu. Çocuğun tedavisi biterken baba Cedduğ, Amir'i gömen dayısı hakkında "Oğlum kaybolduğunda dayısı da bizimle arama yapıyordu, çok sakindi. Neden böyle bir şey yaptı, anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Akılalmaz olmaz olay Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 7 Aralık'ta yaşanmıştı. 10 yaşındaki Amir El Cedduğ, iki gün boyunca kayıp olarak aranıyordu. Çocuk vücudunun bir kısmı toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Darp sonucu başından yaralı halde bulunan Cedduğ'un Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Reyhanlı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde dinlenen Amir, ailesiyle vakit geçiriyor.

Dayısı diri diri toprağa gömmüştü: 10 yaşındaki çocuğun babası dehşete düşüren o detayı anlattı

Baba Muhammed Cedduğ, gazetecilere, oğlunun sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Çok zor zamanlar geçirdiklerini anlatan Cedduğ, yaşadıkları süreçte herkesin desteğini gördüklerini dile getirdi.

DAYISI DA ARAMALARA KATILMIŞ

Kayınbiraderinin niye böyle bir şey yaptığını anlayamadığını belirten Cedduğ, şöyle konuştu:

"Oğlum hastaneden Allah'a şükür şifayla taburcu oldu. Herkes bizim için elinden geleni yaptı. Allah Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun, ne yapsam hakkını ödeyemem. Türkiye adaletli bir devlet, oğluma bunu yaşatanlara cezasını vereceğine inanıyorum. Oğlum kaybolduğunda dayısı da bizimle arama yapıyordu, çok sakindi. Neden böyle bir şey yaptı, anlamıyorum."

Amir El Cedduğ da evine sağlıkla döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ailesinin 5 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunduğu Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ, 7 Aralık'ta Mehmetbeyli mevkisindeki arazide vücudunun bir kısmı toprak altında, darp sonucu başından yaralı halde bulunmuştu.

Güvenlik kameraları görüntülerinden çocuğun, dayısı M.E. (30) tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğü belirlenmiş, gözaltına alınan dayı tutuklanmıştı.

