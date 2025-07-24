Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 16 il, 30 adres, 10 tutuklu! Vatandaşları aldatıp para söğüşlüyorlardı

16 il, 30 adres, 10 tutuklu! Vatandaşları aldatıp para söğüşlüyorlardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
16 il, 30 adres, 10 tutuklu! Vatandaşları aldatıp para söğüşlüyorlardı
Dolandırıcılık, Sahtekarlık, Polis Operasyonu, Tutuklama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda, banka görevlisi gibi davranarak vatandaşları 5,3 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 25 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 8’i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı veya adli kontrolle salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu Samsun merkezli İstanbul, Kayseri, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bursa, Bitlis, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Adana, Aydın, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Balıkesir ve Siirt olmak üzere toplam 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

16 il, 30 adres, 10 tutuklu! Vatandaşları aldatıp para söğüşlüyorlardı - 1. Resim

16 İL, 30 ADRES!

Operasyon kapsamında 25 şahsın yakalanmasına yönelik 30 adreste arama yapıldı.

Yapılan atamalarda 25 kişi yakalandı. Çok sayıda dijital materyale ve iki adet av tüfeğine el konuldu.

Şüphelilerin, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini banka müşteri temsilcisi veya genel müdürlük görevlisi olarak tanıttıkları, "Sağlık sigortası hakkınız var, bir yıldır kullanmadığınız için para iadesi yapılacak" yalanıyla kişisel bilgilerini temin ettikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle mağdurların kimlik numarası, kredi kartı bilgileri ve mobil bankacılık şifrelerine ulaşıp banka hesaplarına erişim sağladıkları, mağdurlar adına kredi çektikleri veya mevcut hesap bakiyelerini kullanarak başka hesaplara toplam 5 milyon 300 bin TL aktardıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 25 kişiden 13’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, İskenderun ve Urfa'da yakalanan 2 kişi ile Bursa'da yakalanan 2 kişi Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Samsun'da adliyeye sevk edilen 6 kişi de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 milyon 200 bini aşarak günlük tüketimde rekor kırdıkVoleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti davasında yeni gelişme! Yargıtay beraat kararını bozdu - 3. SayfaLeyla Aydemir cinayeti davasında yeni gelişme!Rusların Alanya'daki kavgası ölümle bitti! Turistlerden bıçaklı dehşet - 3. SayfaRusların Alanya'daki kavgası ölümle bitti!Hatay'da hemşireye darp! 2 saldırgan gözaltında - 3. SayfaHasta yakınları hemşireye kabusu yaşattıTokat'ta ATV uçuruma devrildi: 2 kişi yaralandı - 3. SayfaATV uçuruma devrildi: 2 kişi yaralandıTokat kuzenlerin sır ölümünü konuşuyor: Duyan herkes cenazeye koştu - 3. SayfaTokat kuzenlerin sır ölümünü konuşuyorSuriye'de mühimmat deposunda patlama! Hatay'dan da hissedildi - 3. SayfaPatlama Hatay'dan hissedildi! Panik yaşandı
Sonraki Haber Yükleniyor...