495 bin lira ceza yedi! Trafikte yaptığı pahalıya patladı
Trafik cezalarındaki yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ile ekipler denetimlerini sürdürüyor. Tekirdağ'da polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 495 bin 500 lira ceza uygulandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçan motosiklet sürücüsüne çeşitli suçlardan toplam 495 bin 500 lira ceza kesildi.
- Polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
- Sürücüye 'dur ihtarına uymamak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'plakasız araç kullanmak' ve 'kask takmamak' suçlarından ceza uygulandı.
- Uygulama, okul çevresinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevresinde yapılan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamada "dur" ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsünü takibe aldı.
Kovalamaca sonucu motosiklet sürücüsü yakalandı.
BİRÇOK SUÇTAN CEZA YEDİ
Ekipler, sürücüye "dur ihtarına uymamak", "ehliyetsiz araç kullanmak", "plakasız araç kullanmak", "kask takmamak" suçlarından 495 bin 500 lira ceza uyguladı.
