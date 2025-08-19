Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
7.5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın ne iş yaparken yakalandı

Konya'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla yaklaşık 1 yıldır aranan A.Z., 1700 rakımlı yaylada çobanlık yaparken yakalandı.

Konya'nın Taşkent ilçesinde Emniyet Amirliği personeli, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla yaklaşık 1 yıldır aranan A.Z.’nin (48) yaylalarda olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Aranan şahsın yakalanması için İlçe Emniyet Amirliğinde 4 kişilik özel ekip kuruldu. Şüpheli şahıs ile ilgili günlerce çalışma yapan ekip, hazırlığını bitirerek operasyon için düğmeye bastı.

Şüpheli A.Z. düzenlenen operasyonda 1700 rakımlı Gökağaç mevkiinde çobanlık yaparken yakalandı. Şüphelinin yakalanmamak için Konya’daki ikametinden 140 kilometre uzağa yüksek dağlara geldiği, geçimini sağlamak için çobanlık yaptığı, barınmak için ise henüz inşaatı devam eden bir yayla evini kullandığı ortaya çıktı.

Polis tarafından yakalanan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

