Nevşehir'de dünürünü pompalı tüfekle öldürdüğü için tutuklanan 78 yaşındaki Sıddık Ünlü, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, olay günü tahrik edildiğini öne sürerek pişmanlığını dile getirirken, mahkeme tutukluluğun devamına ve akıl sağlığının tespit edilmesine karar verdi.

Olay geçtiğimiz ağustos ayında Kozaklı ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Dünür oldukları öğrenilen Mehmet Ö. (73) ile Sıddık Ü. (78) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sıddık Ü.'nün pompalı tüfekle vurduğu dünürü olay yerinde can verdi. Zanlı olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan sanık Sıddık Ü., taraf avukatları ile maktulün yakınları katıldı.

"KAÇARKEN VURULUP YERE DÜŞTÜ"

Sanık Sıddık Ü. savunmasında; hayatını kaybeden dünürü Mehmet Ö.'nün kendisine ait bahçeye zarar verdiğini ve olay günü tahrik edildiğini ileri sürdü. Ü ifadesinde; "Av tüfeği ile yanlarına gittim. Evlerinin bahçesinde rastgele, hedef gözetmeksizin ateş açtım. Mehmet Ö. kaçarken vurulup yere düştü. Eşi Zehra Ö. korkup garaja kaçtı. Hanımıyla herhangi bir husumetim yoktu. Olaydan sonra eve gidip polisi arayacaktım ancak ben aramadan kapıda polisleri görünce teslim oldum. Bu duruşmada bulunan herkesten özür diliyorum. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim" dedi.

HALI YIKARKEN SALDIRIYA UĞRADI

Müşteki olarak dinlenen Zehra Ö. ise olay günü eşi Mehmet Ö. ile birlikte evlerinin bahçesinde halı yıkadıklarını, sanık Sıddık Ünlü'nün elinde tüfekle küfür ve hakaretler ederek kendilerine doğru koştuğunu söyledi.

"AMACI BİZİ ÖLDÜRMEKTİ"

Eşinin sanığı tahrik etmediğini ifade eden Özdemir, "Eşim hastaydı. İlk kurşunla yere yığıldı, ardından 3-4 el daha ateş etti. Kaçma şansı yoktu. Ben garaja kaçtım, garaj kapısını tekmeledi ve kapıya da ateş açtı. Amacı bizi öldürmekti. Bahçesindeki ağaçlara da zarar vermedik" diye konuştu.





Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanık Sıddık Ünlü'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı şubat ayına erteledi. Ayrıca sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine hükmedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası