Acı ölüm! Yalnız yaşadığı evde alevler içinde can verdi
Kocaeli’de yangın faciası! İki katlı ev alevlere teslim oldu, yalnız yaşayan yaşlı adam feci şekilde öldü. Yangının sobadan çıktığı tahmin edilirken, ev kullanılamaz hale geldi.
İzmit'te bir ahşap evde çıkan ve sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında tek başına yaşayan yaşlı bir adam hayatını kaybetti.
- Yangın, İzmit ilçesi Sarıcalar Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde meydana geldi.
- Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.
- Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
- Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Cahit Tanıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
- Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, İzmit ilçesine Sarıcalar Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde evde tek başına yaşadığı öğrenilen Cahit Tanıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken, olay yerinde jandarma ekipleri inceleme başlattı.
