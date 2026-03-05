Kocaeli’de yangın faciası! İki katlı ev alevlere teslim oldu, yalnız yaşayan yaşlı adam feci şekilde öldü. Yangının sobadan çıktığı tahmin edilirken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İzmit ilçesine Sarıcalar Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Acı ölüm! Yalnız yaşadığı evde alevler içinde can verdi

YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde evde tek başına yaşadığı öğrenilen Cahit Tanıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken, olay yerinde jandarma ekipleri inceleme başlattı.

