Adana'da dehşet! Kuyumcuda çalışanları vurup 1 kilo altın çaldılar

Adana'da dehşet! Kuyumcuda çalışanları vurup 1 kilo altın çaldılar

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 2 şüpheli, motosikletle geldikleri kuyumcuda dehşet saçtı. Kuyumcu çalışanları yabancı uyruklu İ.K (26) ve A.K (23)’yi silahla yaralayan zanlılar, 1 kilogram altın çalarak kayıplara karıştı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde kimlikleri tespit edilemeyen 2 şüpheli, motosiklet ile kuyumcuya geldi.

Adana'da dehşet! Kuyumcuda çalışanları vurup 1 kilo altın çaldılar - 1. Resim

ÇALIŞANLARI VURUP 1 KİLO ALTIN ÇALDILAR

Çalışan yabancı uyruklu İ.K (26) ve A.K (23)’yi silahla bacaklarından vuran şüpheliler, tezgahta ile vitrinde bulunan yaklaşık 1 kilogram altını çantaya doldurdu ve motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

