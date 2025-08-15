Adana'da dehşet! Kuyumcuda çalışanları vurup 1 kilo altın çaldılar
Güncelleme:
Adana'da 2 şüpheli, motosikletle geldikleri kuyumcuda dehşet saçtı. Kuyumcu çalışanları yabancı uyruklu İ.K (26) ve A.K (23)’yi silahla yaralayan zanlılar, 1 kilogram altın çalarak kayıplara karıştı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde kimlikleri tespit edilemeyen 2 şüpheli, motosiklet ile kuyumcuya geldi.
ÇALIŞANLARI VURUP 1 KİLO ALTIN ÇALDILAR
Çalışan yabancı uyruklu İ.K (26) ve A.K (23)’yi silahla bacaklarından vuran şüpheliler, tezgahta ile vitrinde bulunan yaklaşık 1 kilogram altını çantaya doldurdu ve motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
