Adana’da eski eşi tarafından öldürülen Neriman O.’nun oğlunun iddiaları kan dondurdu. Babasının kendilerini sürekli tehdit ettiğini söyleyen genç “Annem rüyalarında da sürekli ‘Babanız beni öldürüyor' derdi. Ayrıca babam çocukken üzerimize tiner döküp yakmaya çalıştı. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

Adana’nın Seyhan ilçesinde 54 yaşındaki Neriman O.’nun, iş çıkışı yürüdüğü alt geçitte eski eşi M.A.N. tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin davada yeni iddialar ortaya atıldı.

Şüpheli M.A.N.’nın 'kasten öldürme suçundan' yargılandığı dava Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

M.A.N., savunmasında 6 Şubat depreminden sonra eşiyle özel durumdan dolayı aralarının açıldığını ve kendisinin başka kadınlarla görüştüğü için boşandıklarını söyledi.

Eski eşi tarafından öldürülen Neriman O.

“KAFANA SIK DEYİNCE SİNİRLENDİM”

Eski eşini asla ölümle tehdit etmediğini öne süren M.N.A. mahkemede şunları söyledi:

Olay gününden bir gün önce de oğullarım üzerime yürüdüğü için korkup, eve gidemediğim için Neriman'la görüşmek üzere evin yakınındaki alt geçide gittim. Neriman gelmeyince ertesi gün silah alıp, tekrar gittim. Yeşilyurt metro alt geçidinde oturup, Neriman'ı beklemeye başladım. Bu sırada oğlum C.N. geldi. Bana, 'Annemle ne görüşeceksin?' diye sordu. Ben de senin bunu sormaya hakkın yok dedim. Daha sonra Neriman geldi ve sadece bizi dinledi ardından oğlunun ayağına hadi gidelim maksadıyla dürttü. Oğlum ve annesi merdivenden aşağı inerken oğlum bana dönüp küfür etti, ‘Kafana sık' deyince çok sinirlendim.

Neriman O.'nun tutuklu eski eşi

“O AN SİLAH ATEŞ ALDI”

Belindeki silahı poşete koymaya çalışırken oğlunun üzerine atladığını öne süren M.A.N. “Ben de kendisini korkutmak amacıyla bir el ateş ettim. Silahı ateşlerken kastım öldürmek değildi. Oğlumla aramızda yaşanan boğuşma sırasında oğlum beni duvara yaslayıp, boğazıma sarıldı. Bu sırada silahı elimden düşürmek için elimi duvara vurdu. O an silah ateş aldı ve ben kurşunun nereye gittiğini görmedim. Neriman'ın yaralandığından ve hastaneye kaldırıldığından haberim yoktu” dedi.

Adanada eski eş dehşetinde korkunç iddia! Oğlu konuştu: Babam çocukken tinerle yakmaya çalıştı

“ÇOCUKKEN TİNERLE YAKMAYA ÇALIŞTI

Hayatını kaybeden Neriman O.’nun 20 yaşındaki oğlu C.N. ise babasının boşanma sonrasında da sık sık evlerine geldiğini, kendilerini tehdit ettiğini söyledi.

Annesine çelik yelek giyip işe gidip gelmesini söylediğini belirte C.N.’nin iddiaları ise kan dondurdu:

Annem rüyalarında da sürekli ‘Babanız beni öldürüyor' derdi. Ayrıca babam çocukken üzerimize tiner döküp yakmaya çalıştı. En ağır cezayı almasını istiyorum.

Olay günü babasının silahı doldur-boşalt yaptığını fark ettiğini söyleyen C.N. “Babamın üzerine atlayınca aramızda boğuşma yaşandı. Bu sırada silahı ateşledi ancak bana isabet etmedi. Ben dengemi kaybedip yere düşünce silahı anneme doğrulttu. Tekrardan üzerine atlayınca aramızda boğuşma yaşandı. Annemin yanına gittim. Yerde yatar vaziyette görünce hastaneye kaldırdık” sözleri ile olay gününü anlattı.

Mahkeme heyeti, M.A.N.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

