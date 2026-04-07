İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren ve öldürülen terörist Yunus Emre S.'nin 2018'de Adana'daki bir cinayet davasından adli kontrolle serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı belirlendi. Ailenin bu olaydan sonra İzmit'e taşındığı ortaya çıktı.

İstanbul Beşiktaş'ta bugün 3 silahlı terörist, İsrail Başkonsolosluğu'na silahlı saldırıda bulundu. Saldırganlardan Yunus Emre S., polis tarafından etkisiz hale getirilirken, diğer 2 terörist ile yaralı olarak ele geçirildi.

CİNAYETE KARIŞIP SERBEST KALMIŞ

Öldürülen terörist Yunus Emre S.'nin 2018 yılında Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bağlı Kiremithane Mahallesinde Ahmet Kalo isimli şahsın öldürülme olayına karıştığı ve babası Ahmet S ile birlikte gözaltına alındığı ortaya çıktı. O dönem Yunus Emre S.'nin sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı öğrenildi.

Yunus Emre S.

OLAY SONRASI İZMİT'E TAŞINMIŞLAR

2018 yılında yaşanan cinayet olayından sonra ise ailenin Adana'dan Kocaeli'nin İzmit ilçesine taşındığı ve 8 yıldır İzmit'te yaşadığı öğrenildi.

DİNİ İSTİSMAR EDEN TERÖR ÖRGÜTÜYLE İRTİBATLI

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da polis noktasına saldırı gerçekleştiren teröristlerin kimliklerinin belirlendiğini bildirerek ölü ele geçirilen Yunus Emre S.'nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu tespit etmişti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş ilçesindeki Yapı Kredi Plaza Blokları önündeki silahlı saldırıda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Öte yandan yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.'nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştı.

