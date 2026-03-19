Samsun’da E.Ş.Y. isimli şahıs, kardeşiyle tartışan polis memurunu darbederek burnunu kırdı. Saldırgan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Gazi Polis Merkezi’nde görevli bir polis memurunun kardeşiyle alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığını gören E.Ş.Y., polise kafa attı.

POLİSİN BURNU KIRILDI

Darp sonucu burnu kırılan polis memuru hastaneye kaldırılırken, E.Ş.Y. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan sorgulaması tamamlanan E.Ş.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

