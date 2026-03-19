İhlas Haber Ajansı
Akılalmaz olay! Kardeşiyle tartışan polisin burnunu kırdı
Samsun’da E.Ş.Y. isimli şahıs, kardeşiyle tartışan polis memurunu darbederek burnunu kırdı. Saldırgan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Özetle DinleAkılalmaz olay! Kardeşiyle tartışan polisin burnun...
Kaydet
3. Sayfa az önce
Samsun'un Atakum ilçesinde, bir polis memurunun kardeşiyle yaşadığı alacak-verecek meselesini gören bir şahıs, polise kafa atarak burnunun kırılmasına neden oldu ve ardından tutuklandı.
- Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Gazi Polis Merkezi'nde görevli bir polis memuru, kardeşiyle alacak-verecek meselesi yüzünden tartışırken E.Ş.Y. isimli şahıs polise kafa attı.
- Darbe sonucu polis memurunun burnu kırıldı ve hastaneye kaldırıldı.
- E.Ş.Y. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
- Sorgusu tamamlanan E.Ş.Y. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
- Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ş.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
0:00 0:00
1x
Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Gazi Polis Merkezi’nde görevli bir polis memurunun kardeşiyle alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığını gören E.Ş.Y., polise kafa attı.
POLİSİN BURNU KIRILDI
Darp sonucu burnu kırılan polis memuru hastaneye kaldırılırken, E.Ş.Y. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan sorgulaması tamamlanan E.Ş.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR