Sakarya’nın Erenler ilçesinde görevli bir polis memuru, araç içinde meslektaşıyla konuştuğu sırada silahını boğazına dayayarak ateşledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, Bolu’da görevli polis memuru Nurullah E., meslektaşı polis memuru Ş.S. (39) ile bir araya geldi.

“KANSERİM” DEDİ, SİLAHINI BOĞAZINA DAYADI

İddiaya göre araç içerisinde sohbet ettikleri sırada Nurullah E.., 4. evre kanser hastası olduğunu ifade ederek silahı boğazına dayadı. Meslektaşı müdahale etmeye çalıştığı esnada silah ateş aldı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Nurullah E., meslektaşı tarafından hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan Nurullah E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayrıca olaya müdahale etmeye çalışan arkadaşı Ş.S. ise hafif yaralandı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

