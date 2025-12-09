İhlas Haber Ajansı • Bilecik
Aracı uçuruma yuvarlandı, burnu bile kanamadı
Bilecik'te seyir halinde frenleri tutmayıp uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Bilecik Ertuğrulgazi Mahallesi Abbaslık Köyü yolu üzerinde seyir halinde olan Sabahattin İ. yönetimindeki hafif araç, frenlerinin tutmaması sonucu uçurumdan aşağı düştü.
Meydana gelen trafik kazasında araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, gerekli çalışmaların ardından bölgede ayrıldı.
