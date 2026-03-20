Araçtan indiler, yayayı darbettiler! Şiddetin faturası ağır oldu
İstanbul Maltepe'de araçtan inerek bir yayayı darbeden 2 şüpheli yakalandı. Şahıslara 360 bin lira ceza kesilirken, sürücünün ehliyetine el konuldu ve araç trafikten men edildi.
İstanbul Maltepe'de yolda yürüyen bir kişiye araçtan inerek saldıran 2 şüpheli yakalandı.
- Saldırıyı gerçekleştiren Y.Ö. (37) ve S.A. (33) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
- Şüphelilere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.
- Araç sürücüsü Y.Ö.’nün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve araç 2 ay trafikten men edildi.
- Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi.
İstanbul'un Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde yolda yürüyen bir kişiye yönelik saldırı olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçtan inerek bir yayayı darbeden kişilere ilişkin başlattığı çalışma kapsamında şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla Y.Ö. (37) ve S.A. (33) gözaltına alındı.
360 BİN LİRA PARA CEZASI
Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç sürücüsü olduğu belirlenen Y.Ö’nün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay trafikten men edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi.
