Arnavutköy'de genç kadın, iddiaya göre kendisini gizlice görüntülediğini fark ettiği kişiye tepki gösterdi. Kısa sürede çevredeki mahalle sakinleri de olay yerine toplandı. Sinir krizi geçiren genç kadın kendisini görüntülediğini iddia ettiği kişiye tekme atarken, yaşanan anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Arnavutköy’ün Haraççı Mahallesi’nde genç bir kadın iş çıkışı evine gitmek üzere marketten ayrıldığı sırada, yanına adres sorma bahanesiyle yaklaşan bir kişinin telefon kamerasının açık olduğunu ve kendisini çektiğini fark etti.

ŞAHSIN TELEFONUNDAN ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF ÇIKTI

Durumu fark eden genç kadın tepki gösterirken, kısa sürede çevredeki mahalle sakinleri de olay yerine toplandı. Şüpheli şahsın telefonunda çok sayıda kadın fotoğrafı bulunduğu da iddia edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP TEKME ATTI

Yaşananlar sırasında sinir krizi geçiren genç kadın, kendisini görüntülediğini iddia ettiği kişiye tekme atarak tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle gerginlik büyümeden sonlandırıldı.

Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

