İstanbul Ataşehir'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa süre büyüdü. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri alevlerin çevreye yayılmasını önledi.

Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Bey Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken adrese ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.



Alt katında iş yerlerinin bulunduğu, üst katının ise depo olarak kullanıldığı binadaki yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Alevlerin bitişikteki binalara ve alt kattaki iş yerlerine sıçraması önlendi.



Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

